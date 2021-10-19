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Horóscopo de hoy Tauro martes 19 de octubre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Periodo perfecto para retomar asuntos laborales del pasado.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Horóscopo de hoy

Tauro en la vida

Existen personas de mayor poder económico que te apoyan y respaldan, confían en tus capacidades y proyectos. No te desanimes, se vienen buenas ganancias a través de viajes.

Tauro en el trabajo

Periodo perfecto para retomar asuntos laborales del pasado. Los acontecimientos de los últimos días te han desviado de tus principales metas, sin embargo, nunca es demasiado tarde para realizar cambios. Hay que tener disposición y administrar mejor los horarios.

Tauro en el amor

Tienes demasiados pensamientos en la cabeza y te olvidas del amor, tanto así, que si tienes pareja, esta podría sentirse desplazada por tus otros intereses. Si estás soltero, el amor tardará un poco en llegar, ten paciencia.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

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