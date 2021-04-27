Horóscopo de hoy Tauro martes 27 de abril de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el trabajo

Hoy manejarás información privilegiada, cuidado, porque te están poniendo a prueba, así que por nada del mundo reveles esos datos. Si los sabes guardar bien para cuando la ocasión lo requiera, confiarán más en ti.



Tauro en el dinero

Te verás obligado a realizar una inversión económica importante en tu casa para que sea más segura. Tienes la sensación de que es vulnerable a los amantes de lo ajeno y te pondrás manos al cosmos. Precisamente, esta precaución evitará males mayores.