Horóscopo de hoy Tauro martes 7 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Es el momento para comenzar de nuevo. Los astros recomiendan dejar a un lado las cosas negativas de tu vida y enfocarte en lo que puedes aprovechar de tu presente. Se pronostican mejoras, nuevos proyectos y desafíos. Momento de quitarse los miedos y preocupaciones actuales. Hay que ser sincero consigo mismo y aceptar los errores cometidos.

Tauro en el amor

En el amor, debes afrontar cualquier situación mediante el diálogo y con mucha paciencia.