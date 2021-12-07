Horóscopo de hoy Tauro martes 7 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Ten más paciencia con tu pareja.
Tauro en la vida
Es el momento para comenzar de nuevo. Los astros recomiendan dejar a un lado las cosas negativas de tu vida y enfocarte en lo que puedes aprovechar de tu presente. Se pronostican mejoras, nuevos proyectos y desafíos. Momento de quitarse los miedos y preocupaciones actuales. Hay que ser sincero consigo mismo y aceptar los errores cometidos.
Tauro en el amor
En el amor, debes afrontar cualquier situación mediante el diálogo y con mucha paciencia.