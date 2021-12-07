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Horóscopo de hoy Tauro martes 7 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Ten más paciencia con tu pareja.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en la vida
Es el momento para comenzar de nuevo. Los astros recomiendan dejar a un lado las cosas negativas de tu vida y enfocarte en lo que puedes aprovechar de tu presente. Se pronostican mejoras, nuevos proyectos y desafíos. Momento de quitarse los miedos y preocupaciones actuales. Hay que ser sincero consigo mismo y aceptar los errores cometidos.

Tauro en el amor
En el amor, debes afrontar cualquier situación mediante el diálogo y con mucha paciencia.

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