Horóscopo de hoy Tauro martes 9 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Confía en tu intuición.
Tauro en la vida
Normalmente tiendes a ver la vida desde la razón y no desde el corazón, pero en esta ocasión no entiendes el porqué de lo sucedido.
No todo en la vida tiene explicación y algunas situaciones ocurren de la forma más insólita que puedas imaginar, no busques los motivos, simplemente ha sucedido.
Sigue tus corazonadas para seguir el camino, la vida es una lotería, y por una vez el azar está de tu lado, obedece tu voz interior y todo saldrá bien.