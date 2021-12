Horóscopo de hoy Tauro miércoles 1 de diciembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en la salud

Si estás un poco delicado, no tomes las cosas a la ligera. En estos tiempos, no te puedes dar el lujo de no cuidarte como se debe, así que atiéndete para evitar cualquier sorpresa. Ya sabemos que no te gusta acudir al médico, pero entonces acude por un chequeo, así sabrás por que de pronto te sientes tan cansado.

Tauro en el trabajo

En el aspecto laboral, tendrás mucho trabajo y una propuesta interesante, la cual debes analizar para que ese negocio se cierre como tú lo esperas.

Tauro en el amor

No es tiempo de comenzar una nueva relación amorosa. Espera un mejor momento.