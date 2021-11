Horóscopo de hoy Tauro miércoles 17 de noviembre de 2021 con Padme Vidente.

Tauro en el amor

La culpa es algo que no debería caber dentro del amor. No es justo que tu pareja la utilice como una forma de control. Cometiste un error, pero ya has pagado por él. Asumiste las consecuencias de tu conducta y ese debe ser el final de todo el asunto.

Habla con tu pareja para que evite ese recurso. Si estás soltero, este es un buen día para acercarte a las personas que te interesan. Es necesario, si quieres tener éxito, que cambies de estrategia. Eres un tanto impositivo, y es mejor que evites ser tan invasivo. Conserva tu distancia y deja que el amor opere por sí mismo.