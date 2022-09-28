Horóscopo de hoy Tauro miércoles 28 de septiembre de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Este es un día en el que tus contrincantes van a tener un as bajo la manga. Por ello, renuncia antes a la partida.
Tauro en la vida
Hay que saber encontrar la conciliación en donde hay talento. Cuando hay miembros valiosos en un equipo, es importante pasar por encima de las diferencias para que el trabajo fluya, que es al final lo que importa. No dejes que las diferencias sobre temas de actualidad creen grietas en una maquinaria perfecta.