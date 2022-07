Horóscopo de hoy Tauro sábado 30 de julio de 2022 con Padme Vidente.

Tauro en la vida

Yo acudo a tu llamado y amorosamente te acompañó y guió, pero en ese momento de desesperación tu vibración baja y no me percibes, confía en mi, pero sobre todo en ti mism@, no desconfíes, no desesperes de que no lo lograrás o no se te dará, solo espera, activa tu paciencia, se te dará en el momento justo para ti .