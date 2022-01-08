Horóscopo de hoy Tauro sábado 8 de enero de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... ¡A desempolvar el pasaporte, te vas muy lejos!
Tauro en la vida
Estás pasando pruebas pesadas, pero te llevarán a madurar como persona. Tienes que trabajar en el querer tener todo bajo control. Si las cosas escapan de las manos, es probable que así lo prescribió el doctor, acéptalo y fluye. Como adolescente, ve con ese coraje de ir tras lo que quieres aunque eso implique un riesgo. Lánzate a tus sueños. Buenas noticias si estas pensando montar un negocio. Se firman alianzas. Se reciben buenas nuevas del extranjero o arreglas tu pasaporte y visa para salir.