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Horóscopo de hoy Tauro sábado 8 de enero de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... ¡A desempolvar el pasaporte, te vas muy lejos!

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en la vida
Estás pasando pruebas pesadas, pero te llevarán a madurar como persona. Tienes que trabajar en el querer tener todo bajo control. Si las cosas escapan de las manos, es probable que así lo prescribió el doctor, acéptalo y fluye. Como adolescente, ve con ese coraje de ir tras lo que quieres aunque eso implique un riesgo. Lánzate a tus sueños. Buenas noticias si estas pensando montar un negocio. Se firman alianzas. Se reciben buenas nuevas del extranjero o arreglas tu pasaporte y visa para salir.

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