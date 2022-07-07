Horóscopo de hoy Tauro viernes 08 de julio de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Si estás buscando la causa de una dolencia, no lo hagas en línea, recuerda que muchos diagnósticos falsos abundan ahí. Piensa mucho las cosas antes de dejarlas salir de tu boca, hoy podrías cometer grandes errores a causa de esto.
Tauro en la vida
La vida no está siguiendo el camino recto que deberías llevar, estás haciendo demasiados desvíos y eso no te está trayendo la recompensa monetaria que deseas desde hace tiempo. Es muy necesario que tengas más energía para enfrentar, estás descansando mucho o dejando la mayor parte de tus quehaceres para más tarde, no lo hagas más. El romance que se ha dado entre tú y otra persona puede ser algo muy productivo para ti y también para la otra persona, por eso será muy importante que le des un buen espacio en tu vida. Si aún no llega nadie a tu vida, entonces tienes que preocuparte un poco más por tu apariencia física también, eres alguien con mucha vanidad, pero te falta explorar un poco más tus posibilidades.