Horóscopo de hoy Tauro viernes 15 de abril de 2022 con Padme Vidente.
En tu horóscopo de hoy Tauro... Intenta llevar todo con la mayor neutralidad y teniendo cariño y humildad.
Tauro en la vida
Si ahora mismo tienes problemas o estás luchando contigo mismo, intenta colocarte en la posición del observador para ver las cosas desde fuera con una nueva y poderosa perspectiva. Esto neutraliza cualquier juicio, disgusto o sufrimiento. Ahora puedes ver las cosas claramente, sin que estén influidas por tus propios deseos u opiniones.
Las cosas son neutras, ni buenas ni malas. Todo depende de como tú las interpretes. Las personas van y vienen, las experiencias evolucionan. El mago de la consciencia te pide que no te definas o te trastornes por lo que estás experimentando ahora.