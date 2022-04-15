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Horóscopo de hoy Tauro viernes 15 de abril de 2022 con Padme Vidente.

En tu horóscopo de hoy Tauro... Intenta llevar todo con la mayor neutralidad y teniendo cariño y humildad.

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Escrito por: Redacción Azteca UNO

Tauro en la vida
Si ahora mismo tienes problemas o estás luchando contigo mismo, intenta colocarte en la posición del observador para ver las cosas desde fuera con una nueva y poderosa perspectiva. Esto neutraliza cualquier juicio, disgusto o sufrimiento. Ahora puedes ver las cosas claramente, sin que estén influidas por tus propios deseos u opiniones.

Las cosas son neutras, ni buenas ni malas. Todo depende de como tú las interpretes. Las personas van y vienen, las experiencias evolucionan. El mago de la consciencia te pide que no te definas o te trastornes por lo que estás experimentando ahora.

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