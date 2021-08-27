Horóscopo de hoy Tauro viernes 27 de agosto de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Tauro en la vida

Plutón, el planeta de cambios, nacimiento y muerte, lleva mucho tiempo en tu signo opuesto.

Tauro en el trabajo

En tu trabajo no faltará una persona conflictiva que querrá perjudicarte.

Tauro en la salud

Cuida de tu presión arterial, ya que tiende a elevarse.

Tauro en el amor

Tal vez descubras que aquella persona que pensabas conocer tanto, es un desconocido y los planes que tenías para el futuro con él o con ella, no saldrán como pensabas.