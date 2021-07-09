Horóscopo de hoy Tauro viernes 9 de julio de 2021 con Padme Vidente.

Horóscopo de hoy

Tauro en el amor

Siempre supervisas, de manera sutil, qué lugar ocupa cada uno en la pareja y, sobre todo, cómo debe ir la relación y qué camino seguir.

¡Conoce aquí lo que te depara tu horóscopo mensual!

Eso te traerá paz y una conciencia tranquila.

Tauro en la vida

Plutón negativo advierte una sobreprotección de alguna persona de autoridad cercana, la madre o el padre, que hace que tu relación sea fría o rutinaria. En casos extremos, causará separación o discordia entre ambos.