En qué botella es mejor guardar el aceite de oliva de tu cocina

En ciertos hogares, el aceite de oliva es indispensable en su cocina, ya que es un ingrediente de cocina que le aporta un sabor diferente a los platillos, ya sea para aplicarlo en la cocción de ciertos alimentos o sobre ensaladas.

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Por eso es importante guardar correctamente el producto en un envase apropiado. Es así que te vamos a explicar cuál es la mejor botella que podemos usar para almacenarlo.

¿Dónde es mejor guardar el aceite de oliva?

Para guardar el aceite de oliva, hay diversas alternativas que podemos escoger, donde cada una de ellas tiene sus propias ventajas. Dentro de las opciones que hay, se destacan las siguientes:

Plástico: Es más liviano y económico, el cual suele usarse para garrafas, pero permite la entrada de oxígeno y luz, acelerando la pérdida de la calidad.

Vidrio oscuro: No modifica su sabor y el color del vidrio permite que el sol no tenga contacto con el producto, aunque es frágil a caídas.

Metal: Ideal para almacenar por largos periodos; aunque bloquean la luz, permiten el ingreso de mucho aire por el tapón.

De todas las opciones, la mejor botella sin duda es la de vidrio oscuro; esto se debe a sus características, ya que permite mantener su calidad por más tiempo en la cocina, evitando que el calor lo perjudique con el paso del tiempo.

¿Cuánto tiempo se puede guardar el aceite de oliva?

En los envases de aceite de oliva es posible ver que tienen una fecha de consumo preferente, periodo en el que se recomienda su ingesta, ya que después comenzará a perder ciertas cualidades de sabor y textura.

Se menciona que tiene un total de 18 meses a partir del envasado; después de esa fecha, no implica que ya no puedas consumirlo, puedes seguir con su ingesta; solamente considera que si percibes un sabor rancio con un olor desagradable, ya serán señales suficientes para ya no comerlo.

Ya conoces cuál es la mejor botella para guardar tu producto de cocina, logrando mantenerlo en buenas condiciones por más tiempo, evitando que factores externos lo perjudiquen.