Cómo maquillar las cejas con pomada y sombra
Es importante que sigas los pasos correctamente para que esta zona se vea lo más natural posible.
El maquillaje nos permite poder llevar a cabo diferentes técnicas que son beneficiosas para nuestro rostro. Si le prestas mucha atención a tus cejas pues debes tener en cuenta este truco con pomada y sombra.
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Con la ayuda de la pomada podrás definir la estructura externa y la cola de la ceja. En cuanto a la sombra sirve para rellenar el inicio con un difuminado natural. Es una buena técnica que brinda alta fijación, precisión, acabado suave y empolvado.
¿Cómo maquillar las cejas?
Herramientas necesarias
- Pincel biselado dúo: procura que tenga un corte diagonal firme y delgado en un extremo, y un cepillo de espiral (gupillón) en el otro.
- Pomada para cejas: debes optar por un tono similar o un punto más claro que tu cabello natural.
- Sombra para cejas: un polvo mate de un color similar o ligeramente más suave.
- Correctores: Para limpiar los bordes exteriores al terminar.
Paso 1: Preparación y peinado
Limpia la zona: es importante que quites las bases o cremas para que los productos se adhieran correctamente a la piel.
Peina los vellos: usa el cepillo de espiral para direccionar todos los pelitos hacia arriba y hacia afuera, siguiendo su crecimiento natural.
Paso 2: Estructura con pomada (De la mitad al final)
Dosifica el producto: aquí tienes que tomar un poco de pomada con ayuda de la punta del pincel biselado y descarga el exceso en el dorso de tu mano o en la tapa del envase. El pincel debe quedar muy plano.
Traza la base: luego tienes que dibujar una línea fina en el borde inferior de la ceja, comenzando unos milímetros después del inicio hasta llegar a la punta final (cola).
Define la altura: tienes que marcar una línea superior que vaya desde arco alto hacia la esquina externa, uniendo ambos trazos para crear una cola limpia y afilada.
Rellena espacios: haz pequeños toques con la pomada restante para cubrir zonas despobladas en la mitad exterior de la ceja.
Paso 3: Difuminado con sombra (En el inicio)
Carga la sombra: con el pincel limpio vas a tomar una pequeña cantidad de sombra en polvo mate.
Aplica desde abajo: posiciona el pincel en la base del inicio de la ceja y realiza trazos suaves hacia arriba que imiten vellos naturales.
Crea el degradado: vas a difuminar la sombra hacia el cuerpo de la ceja para que no quede marcada la transición entre el polvo y la pomada sea invisible. El frente siempre debe verse más claro para no endurecer tus facciones.
Paso 4: Sellado y limpieza para un acabado profesional
Suaviza líneas: al cepillo limpio lo tienes que pasar por toda la ceja, especialmente en el inicio. Esto es para retirar excesos y homogeneizar ambos productos.
Perfila los bordes: por último, vas a utilizar correcto líquido o en crema y aplica un poco debajo del arco de la ceja con ayuda de una brocha plana. Vas a difuminarlo hacia el párpado para iluminar la mirada y dar máxima definición.