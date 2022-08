Horóscopo de hoy viernes 05 de agosto de 2022 con Padme Vidente

Aries: Si no tienes pareja: Te preocupa que, al parecer, no hay nada que te una a esa persona que te interesa y por ello es que no has dado ese paso tan importante que significaría revelarle tus sentimientos. Haces mal, pues se trata de que ese vínculo exista a partir de ahora. Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: Tienes que reconocer a tus mejores aliados productivos. Haz una lista de las personas a las que puedes recurrir en busca de consejo y de ayuda, en caso de problemas con tu trabajo. Alienta esas relaciones con contactos frecuentes. Es bueno saber con quién se cuenta, pero es mejor tenerles cerca. Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: El amor es una ciencia que se aprende sobre la marcha, para la que no hay manuales ni fórmulas establecidas. A cada momento surge un nuevo reto, y la improvisación juega un papel vital en su resolución. Ve tu horóscopo completo aquí...

Cáncer: Hay ojos que te observan y no son del todo benevolentes. Así que debes cuidar cada paso y cada acción. No te dejes llevar por el pánico, pues esa es la manera más común de cometer errores. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Acuerda contigo mismo antes de tomar una determinación: ese es el único juez que importa. Esas sospechas que tienes sobre la conducta de tu pareja, ya puedes desecharlas. Es mejor que evites confrontaciones y te olvides del tema. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Al menos por un tiempo, si no puedes decir algo bueno de una persona, mejor no lo digas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Salud/Bienestar: Ten cuidado con el viento o con el calor. Ten precaución, en suma, con el clima. Sueles aventurarte al exterior sin abrigarte como es debido o sin cubrirte del sol. No te exhibas como alguien invencible, que no eres. Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopo mes de agosto 2022

Escorpio: Tu número de la suerte es el 1, que es el número del amor, porque desde un punto de vista numerológico, 1 más 1 bien puede ser 1, el que se construye cuando dos se suman hasta fundirse. Esta debe ser tu guía en el amor. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: No pongas en manos de terceros tus decisiones. Es un riesgo y es una apuesta que puede ser muy rentable. Y por ello debes tomarlas tú mismo, sin dejar que otros intervengan, pues al final de cuentas, tu intuición ya ha hablado y ya has elegido, es solo que no quieres hacerte responsable de esa aceptación. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Eso que perseguías era así. No existe. Te hizo llegar hasta aquí, pero es hora de decir adiós. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Si esa amistad puede convertirse en amor, es algo que solo puede definir la amistad misma, los términos en los que se vive, la convivencia que han tenido, los avances que esa otra persona ha hecho o no hacia ti… Sin embargo, sabes que es mejor no mover nada en este esquema de las cosas. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Es un buen día para desatar el entusiasmo. Hay que perderse entre la gente y entre el trajín de las cosas. Esa es la manera de reconectar con el mundo. Justo lo que necesitas: sentirte de nuevo como el centro de tu propia vida. No hay nada como el optimismo para ponerse de pie en medio del mundo, otra vez. Ve tu horóscopo completo aquí...

