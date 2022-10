Horóscopo de hoy viernes 07 de octubre de 2022 con Padme Vidente

Aries: Hoy, como otros días, te lamentas de que esa persona no parezca saber de tu existencia. En lugar de lamentarte, es un día para preguntarse porqué se han dado así las cosas. Esa falta de seguridad en ti mismo es tu mayor enemigo para ser amado. Ve tu horóscopo completo aquí...

Tauro: La buena salud no es un acto de suerte, sino el resultado de una gran disciplina y de trabajo duro. Es hora de que recuperes esas buenas prácticas, y que dejes de estar tendido en la cama preocupado por cosas que no acaban de suceder. Acción antes que tristeza, vida antes que inmovilidad. Ve tu horóscopo completo aquí...

Géminis: Has tenido un sueño intenso, lleno de olores y sabores, de texturas, en el que has visto a una persona que no conoces, y que te embrujada con su mera presencia. Ve tu horóscopo completo aquí...

Cáncer: No se puede resolver con el paso del tiempo, pero un cuerpo cuidado es un cuerpo que siempre se ve joven. Hoy haz todo lo que debes para que el mañana te encuentre en una sola pieza. Aliméntame mejor hidrátate, haz una rutina de ejercicios y, sobre todo, respeta tus horas de descanso. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: Para atraer las buenas energías que son necesarias en tu busca el amor, enciende una vela roja en el centro de un espejo de agua, y rodéala con pétalos de rosa. Haz esta ceremonia en la próxima luna llena. Y de tener a alguien en mira, di su nombre mientras la llama consume la vela. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Seguramente este es un momento en el que podrás manifestar una particular tendencia a las experiencias románticas, especialmente con tu pareja. Tendrás un tiempo particularmente interesante en el cual no estarás exento de situaciones cambiantes. Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Buen día para fortalecer lazos sentimentales y apartar de tu mente la tristeza. En la salud, mantendrás la cabeza despejada para tomar decisiones, estás muy bien. Ve tu horóscopo completo aquí...

Mes de Octubre, un mes de fe y de cumplir deseos.

Escorpio: En el amor, se impone la acción para no dejar que se enfríe una relación que estás iniciando. En la salud, estás algo mal de forma, intenta cuidarte más y mejor, lo agradecerás. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: Tus amigos sabrán que pueden confiar en ti, estás demostrando mucho, haz un alto en la carrera que llevas y prioriza lo que realmente es importante. Por tu salud, trata de buscar algún rato de tranquilidad y de ocio, te hace falta desconectar. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: En el amor, nada de palabras hirientes, lejos de fortalecer las relaciones, las debilitan. En cuanto a tu salud, tu estado físico no será una preocupación, pero no dejes de cuidarte. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Se presentarán ciertas situaciones que pueden causarte inestabilidad emocional., vas a encontrarte muy bien, tanto física como psicológicamente, disfrútalo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: Venus realzará tus encantos y te dará un aire de mayor refinamiento. Además, mejorarás las perspectivas en el terreno amoroso, estarás más romántico y recibirás atenciones de las personas que te rodean. Ve tu horóscopo completo aquí...

