Horóscopo de hoy Leo viernes 07 de octubre de 2022 con Padme Vidente.

Leo en el amor

Temes que tu pareja se entere de un hecho de tu pasado. Uno que te afecto y que por salud mental no le has contado. Sientes, además, que si lo sabe la imagen que tiene de ti va a cambiar para mal. Los astros te aseguran que puedes perder cuidado al respecto: ya lo sabe y te comprende. No es necesario volver sobre ese aspecto.