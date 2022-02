Horóscopo de hoy viernes 25 de febrero de 2022 con Padme Vidente

Signos de fuego

Aries: Siempre rodéate de tus familiares, y consiéntete un poco. En todo el día sentirás algo de inquietud respecto a esa noticia esperada, y al finalizar el día llegará la respuesta. Ve tu horóscopo completo aquí...

Leo: No todo será color rosa, ya que pueden existir disputas familiares respecto a viejos sentimientos. Escucha ambos lados y como buen leoncito, resuelve todo bajo la equidad. No permitas que una ex pareja o amante intente romper tu estabilidad emocional, aléjate de ello. Ve tu horóscopo completo aquí...

Sagitario: En el amor habrá pocos cambios relevantes o sucesos que tengan que importarte. De hecho, será muy poco probable que estos días estés con romanticismos o al tanto de los sentimientos ajenos. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Tierra

Tauro: Resuelve rápido el pago de un crédito que has solicitado con anterioridad. Se aproxima un periodo de bonanza en tu vida y deberás hacer una buena inversión. Ve tu horóscopo completo aquí...

Virgo: Tu dinero y tú han tenido días peores, así que no te alarmes cuando sientas que has tocado fondo. De hecho, al finalizar la tarde es muy posible que tu jefe te comente sobre un aumento de sueldo. Ve tu horóscopo completo aquí...

Capricornio: Será un día cargado de positivismo y alta intensidad de energía. ¡Al fin encuentras novia o novio! Ve tu horóscopo completo aquí...

Horóscopos y predicciones para el mes de febrero de 2022.

Signos de Aire

Géminis: Sentirás un poco de molestia a nivel de la garganta, y eso se debe a un fuerte resfriado venidero. Sé precavido y aumenta la ingesta de vitaminas. Eventualmente, trata de liberar toda esa energía acumulada a través de ejercicio de alta intensidad. ¡Llega un bebé a la familia! Ve tu horóscopo completo aquí...

Libra: Neptuno y la luna estarán emanando mucho magnetismo, y eso te mantendrá algo inquieto en la noche. Ve tu horóscopo completo aquí...

Acuario: Tómate tu tiempo para planificar mejor tus finanzas, ya que has estado perdiendo estabilidad. En tu carrera, presentarás dificultades, pero nada que no pueda solucionarse a través de mayor enfoque. Ve tu horóscopo completo aquí...

Signos de Agua

Cáncer: Posiblemente debas alejarte un poco del estrés del trabajo y buscar un poco de esperanza en las cosas naturales; parques, ríos, el campo, etc. Ve tu horóscopo completo aquí...

Escorpio: En pocos días comenzarás a sentirte más cansado, y es lo normal dado a que la carga emocional, espiritual y física de este día no tendrá comparativa. Ve tu horóscopo completo aquí...

Piscis: La salud estará en su mejor punto, e incluso mantendrás buenos niveles de energía durante la noche. Será un día propicio para culminar con una buena lectura, y conciliar el sueño. Ve tu horóscopo completo aquí...