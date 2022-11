Horóscopo de hoy Virgo martes 01 de noviembre de 2022 con Padme Vidente.

Tus antepasados te dicen

” Por favor, no pienses en mí como ' ido, porque no lo estoy. Estoy justo aquí. Por favor, no pienses en el cielo como ' hasta el cielo, porque no lo es. Está justo aquí. Sí, estoy felizmente ocupado con aprender y ayudar, pero también estoy felizmente dispuesto a estar justo a tu lado en el momento en que me necesitas.”