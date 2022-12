Horóscopo de hoy Virgo sábado 24 de diciembre de 2022 con Padme Vidente.

Virgo en la vida

La buena racha sigue y tú mejor que nunca, la verdad es que este día no debes de dejar de creer en ti, has logrado mucho no pierdas la oportunidad que te da el universo ¿Qué tal el amor? verdad que es bueno reconsiderar, disfruta esta etapa de felicidad ya que los triunfos que logras traen recompensa en efectivo.