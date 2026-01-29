Horóscopo del jueves 29 de enero: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 29 de enero de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 29 de enero de 2026

Hoy, jueves 29 de enero de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el día te invita a prestar más atención a tus emociones y al entorno familiar. La Luna en Cáncer favorece la introspección y la necesidad de contención.

: el día te invita a prestar más atención a tus emociones y al entorno familiar. La Luna en Cáncer favorece la introspección y la necesidad de contención. Tauro : la jornada impulsa conversaciones sinceras y mayor sensibilidad en la comunicación. Es un buen momento para expresar lo que sientes sin rigidez.

: la jornada impulsa conversaciones sinceras y mayor sensibilidad en la comunicación. Es un buen momento para expresar lo que sientes sin rigidez. Géminis : el foco está puesto en temas económicos y de seguridad personal. La energía disponible te ayuda a tomar decisiones prácticas.

: el foco está puesto en temas económicos y de seguridad personal. La energía disponible te ayuda a tomar decisiones prácticas. Cáncer : sientes una conexión especial con tu mundo interno y tus necesidades emocionales. La Luna en Cáncer potencia tu intuición y tu capacidad de cuidado.

: sientes una conexión especial con tu mundo interno y tus necesidades emocionales. La Luna en Cáncer potencia tu intuición y tu capacidad de cuidado. Leo : el día propone bajar el ritmo y observar más antes de actuar. La energía disponible favorece el descanso y la reflexión.

: el día propone bajar el ritmo y observar más antes de actuar. La energía disponible favorece el descanso y la reflexión. Virgo : la jornada impulsa vínculos de amistad y proyectos compartidos. Es un buen momento para apoyarte en tus seres queridos.

: la jornada impulsa vínculos de amistad y proyectos compartidos. Es un buen momento para apoyarte en tus seres queridos. Libra : la atención se dirige al plano profesional e imagen pública. La Luna en Cáncer sugiere actuar con mayor empatía.

: la atención se dirige al plano profesional e imagen pública. La Luna en Cáncer sugiere actuar con mayor empatía. Escorpio : el día favorece la expansión emocional y la apertura a nuevas experiencias. Es un buen momento para confiar en lo que sientes.

: el día favorece la expansión emocional y la apertura a nuevas experiencias. Es un buen momento para confiar en lo que sientes. Sagitario : la energía invita a asimilar emociones con mayor conciencia. La Luna en Cáncer ayuda a sanar desde la sensibilidad.

: la energía invita a asimilar emociones con mayor conciencia. La Luna en Cáncer ayuda a sanar desde la sensibilidad. Capricornio : las relaciones se muestran más sensibles y demandan comprensión. Es un buen día para escuchar sin juzgar.

: las relaciones se muestran más sensibles y demandan comprensión. Es un buen día para escuchar sin juzgar. Acuario : el foco está en el cuidado cotidiano y el bienestar emocional. La energía disponible te invita a ordenar rutinas.

: el foco está en el cuidado cotidiano y el bienestar emocional. La energía disponible te invita a ordenar rutinas. Piscis: la creatividad y la expresión afectiva se potencian. La Luna en Cáncer favorece el disfrute y la conexión con tus seres queridos.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: