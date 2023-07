Horóscopo hoy 14 de julio 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 14 de julio 2023

ARIES: Has olvidado que hay alguien que depende de tu simpatía y cuidado. Que espera por ti para que lo cuides en el mundo exterior y que solo refleja el pequeño niño interior que quiere atención. Cuídate a ti mismo. Busca tu propio bienestar emocional. No te permitas distraerte con los sentimientos de los demás.

El pequeño niño en ti está llorando y buscando tu atención. La relación madre/hijo ha sido restaurada dentro de ti. No te sientes tan asustado, ni tan indefenso, ni a merced de los demás ahora que has aprendido a ocuparte de ti.

Horóscopo de Tauro para hoy: 14 de julio 2023

TAURO: Te aferras a un consejo específico o a una profecía que alguien te hizo. Has caído en una trampa. La fuente de tu propia intuición se ha secado porque has desviado las aguas de tu alma a un cauce externo. Nunca resolverás el rompecabezas de esta manera. Recibirás una señal quizá no comprensible inmediatamente en algún lugar de tu camino.

El pensamiento serio necesario para resolver el rompecabezas te llevará (casi inconscientemente) a la verdadera consciencia espiritual. En el futuro, esto puede ser un paso importante para el alma si intentas encontrar la solución a tu propia intuición que es, a través de tu Sacerdotisa interior en lugar del mundo exterior.

Hay un viejo dicho esotérico que dice: “Cuando le preguntes a algo lo que significa, no lo dirá” No te lo dirá con palabras pero puedes entenderlo con imágenes. Tendrás que aprender a confiar en tu intuición, a confiar en ti mismo así como actualmente lo haces con tu intelecto.

Horóscopo de Géminis para hoy: 14 de julio 2023

GÉMINIS: Sufres de un hechizo (quizá leve). Estás de alguna manera atrapada en un círculo vicioso de “inocencia e higiene” compulsiva. Crees que puedes evitar el mal – en pensamiento o acción – con la constante auto-purificación. Estos rituales son ocasionalmente tan sutiles y auto-cumplidos que los consideras como parte de tu vida cotidiana. Pero, de hecho, ellos te roban un elemento importante en tu fuerza vital y controlan tu inconsciente, como un títere en una cuerda.

Hay momentos en la vida de cada ser humano en que es necesario renunciar a sus deseos para servir a un ideal superior. El camino venidero implica someterse al ideal. Los rituales son campos de energía que son generados por la repetición constante de acciones (o algunas veces una combinación de esas acciones). Has aprendido a distinguir los rituales importantes de los ritos insignificantes (posesivos).

Horóscopo de Cáncer para hoy: 14 de julio 2023

CÁNCER: Has perdido tu camino y te has quedado atrapado entre el rol de maestro y alumno. No puedes verte como alumno, pero tampoco encuentras el coraje para enseñar. Esta tierra de nadie te está robando tu energía intelectual y hace que te sientas atrapada entre el “ya no ser” y en lo que te “has convertido”.

El conocimiento que has adquirido todavía carece de responsabilidad. En este momento no estás creciendo espiritualmente. Tendrás que “superar” dos caminos diferentes. En el camino de la izquierda permaneces como alumno, y en el camino de la derecha tendrás que convertirte en maestro. Ambos pertenecen a tu desarrollo actual con el mismo tiempo y medida. Estarás en tu doble camino “conduciéndolos”. Te has convertido en un “médium” espiritual.

Impartes y aceptas conocimiento de acuerdo a lo que necesitas y a tu grupo designado. Ahora puedes hacer ambos. Tu conocimiento ha adquirido conocimientos terapéuticos e implica responsabilidad, llegando a las profundidades de la existencia y convirtiéndose en un río que enriquece el suelo. Y ahora puedes aceptar cuanto tiempo le tomará al río fluir hacia el mar.

Horóscopo de Leo para hoy: 14 de julio 2023

LEO: Estás a punto de comprar visiones importantes (o venderlas a alguien más). Esto significa que la propiedad espiritual que llevas encima realmente no te pertenece. Aún no ha comenzado el viaje a través de tu alma. Lo que posees todavía es una pieza de mercancía que te gusta usar como decoración para el ego.

Las nuevas perspectivas normalmente involucran tener que deja ir algo que estaba atrapado dentro de ti o que te mantiene cautivo. Este viaje demanda un sacrificio, y este sacrificio normalmente es material. Sabes que tus propias perspectivas (creaciones espirituales) solo son verdaderas para ti.

Nadie puede comprarlas, ni pueden ser vendidas a alguien más. Les gusta tener su estilo propio “hecho a mano”, por así decirlo.

Horóscopo de Virgo para hoy: 14 de julio 2023

VIRGO: Estás en camino a liderar una guerra con tu destino. Te has dado cuenta que el camino que estás a punto de tomar te endurecerá y robará tu aliento. Ahora eres tan hostil que nadie puede calmarte o acercase a ti. Ahora tienes que luchar con una elección interior.

Hay dos formas de abordar el problema actual. Una involucra reconciliarte con las condiciones de la vida ej. aceptación. La otra sugiere rechazar y volverse duro. Podrías perderte la oportunidad de perdonar (a ti mismo, a alguien más o a tu destino). Las fuerzas de la sabiduría y la amargura están luchando por controlar tu alma.

Tú misma te has convertido en Moira. Miras el mundo a tu alrededor con conocimiento y gracia, lleno de simpatía y suave remordimiento por aquellos que pelean su destino tan implacablemente. Tu sabiduría, ahora puede convertirse en un modelo de esperanza que sirve como recordatorio en su hora más oscura.

Horóscopo de Libra para hoy: 14 de julio 2023

LIBRA: Te has desviado involuntariamente hacia un ensueño. Fluyes de la realidad esperando a que tu sueño se realice. Este tipo de sueños son como una droga; alejándote aún más del mundo y de aquellos que te resultan difíciles de abandonar. Te has adormecido en un falso sentido de la realidad.

Por encima de todo lo demás, te hace pasivo. El paso importante en tu desarrollo es embarcarte en un viaje en algún punto que te aleje de tu patria. Las cosas materiales son demasiado restrictivas, eso significa liberarte a ti mismo de la mayoría de tus pertenencias. Sólo puedes soñar con una carga agobiadora.

“Cada manifestación en la tierra es sólo una metáfora.” Finalmente, has entendido lo que esto significa. Así que ya no necesitas jugar juegos de poder, pero puedes tomarte un tiempo para ver las metáforas y aprenderás a entenderte a ti misma en ellas.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 14 de julio 2023

ESCORPIO: Una parte importante de tu vida se encuentra, actualmente, en un estado de petrificación. No hay nada que puedas hacer excepto estar consciente del proceso e identificarte con la persona interior que es responsable. Has sido inducido a descansar sobre el “Asiento del Olvido”.

Tú lo pediste para no tener que decir la verdad. Hay algo en específico que no quieres aceptar, y el precio que pagas es la oscuridad y el vacío. No te ahorrarás el trayecto hacia el reino interno de la petrificación. Tu camino te lleva a través de la cámara del olvido. Esto te hace recordar.

Sin importar lo que veas, piensa en las palabras de Virgilio mientras guiaba a Dante a través del inframundo: “Mira al frente y sigue adelante” Has atravesado momento difíciles y ahora ves la luz al final del túnel. Las viejas estructuras se han transformado durante un largo y lento proceso de vida. Ahora te espera una nueva vida, aparentemente nacida de la nada.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 14 de julio 2023

SAGITARIO: Estás persiguiendo la cuestión equivocada y eso significa que a menudo, terminas cayendo de bruces. Miras fijamente las coloridas luces de la subjetividad y quieres usar esta pregunta para llegar a una respuesta específica. Esto solo puede engañarte. Tendrás que reajustar el foco de la “luz” en el camino.

La subjetividad no es tu problema, es la objetividad y el haber sido expulsado del Paraíso. Necesitas encontrar el coraje de no querer una respuesta a la pregunta nunca más, solo para preguntarla con más firmeza. Esto ayuda a ponerte de pie cada vez que caigas. Ahora sabes que has alcanzado un punto donde no hay respuestas. La calma se instala a tu alrededor. Estás siendo guiada, confía en los poderes superiores (objetividad) y descubre una vez lo que aprendiste cuando eran uno.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 14 de julio 2023

CAPRICORNIO: Te has obsesionado con una idea; ahora estás estancado. Por lo tanto, regalas parte de tu alma con la esperanza de recibir algo mejor. Te rigen las fuerzas del inframundo; estás jugando con el Diablo. Averigua con qué idea estás obsesionada en este momento.

No hagas nada más ni nada menos de lo que necesites hacer. Sólo puedes alcanzar la luz al final del túnel derribando el escenario del inframundo y atravesándolo. No puedes hacer nada más; ni se puede “mejorar” (evita buscar mejoras, esa es una de tus ideas favoritas).

Sólo las palabras de Virgilio pueden ayudarte ahora: “¡Mira de cerca y continua!” Una metamorfosis tendrá lugar. Las imágenes antiguas deberán ser destruidas, como Moisés destruyó el Becerro de Oro hace mucho tiempo. Estas imágenes se desvanecerán como la niebla matutina en la luz del sol (¡porque nunca existieron realmente!).

Horóscopo de Acuario para hoy: 14 de julio 2023

ACUARIO: Te has vuelto duro, te has retirado a una concha donde nadie puede comunicarse contigo o alcanzar tu alma. Es como si te hubieras retirado a una fortaleza de soledad en lo alto de las montañas. La fortaleza es parte de ti. Mira de cerca y trata de aceptar la responsabilidad de haberla construido.

El camino de este problema es aprender a tomar en cuenta la gravedad de la vida. Se terminó el juego – ahora tienes que afrontar tus problemas honestamente. Se trata de volverse “adulto”. El resultado es que ahora te das cuenta que un destino objetivo prevalece sobre ti, un poder (el poder del destino) que nadie puede influenciar, uno que aceptes y reconozcas.

Ahora eres responsable de ti mismo. Esto significa responder y aceptar la responsabilidad con un firme “si”.

Horóscopo de Piscis para hoy: 14 de julio 2023

PISCIS: Habrá conductas desleales a sus espaldas, pero hallará al socio perfecto. Un hecho fortuito te acercará a la persona que más te atrae. Un romance iniciará. Solo ten calma y espera, que este arroz ya se coció. Si superas tu habitual melancolía, lograrás lo imposible. Ten fe en ti mismo, fortalece tus puntos fuertes y ejercita tu optimismo día a día.

Tu cabeza no acaba de serenarse. Un buen libro o unas buenas canciones podrían ser una buena oportunidad para mejorar tu ánimo. Debes hacer entender a tu pareja que su forma de hacer las cosas no es la única. Busca dialogar con ella para poder entenderse.

Procura empezar a conceptualizar y programar las actividades laborales para la semana que se inicia. Organízate.

Sigue a Padme Vidente en Instagram y TikTok: @padmevidente