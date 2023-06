Horóscopo hoy 15 de junio 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 15 de junio 2023

ARIES: Serafín Sanador, te ayuda a sanar en cualquier terreno de tu vida. Esto es muy buen augurio ya que la lux divina te va a iluminar y vas a sobrellevar todas las dificultades que se te presenten.

Solamente tu firmeza y confianza te van a permitir recibir esa luz para iluminar tu alma y tu cuerpo. Esto te va a traer buenos momentos tanto en el terreno material como el que es más importante, el espiritual.

Horóscopo de Tauro para hoy: 15 de junio 2023

TAURO: El Ángel del estudio dice que es tiempo de educarte. Los ángeles te aconsejan que no ahorres fuerzas o tiempo para esta actividad, sino que leas, escuches y desarrolles.

La energía de hoy confirma que durante este tiempo es realmente importante dedicarte a la adquisición de nuevos conocimientos, ideas y habilidades. Quizá, querrás comenzar a aprender y este Ángel te alienta a seguir este deseo. Si actualmente estás estudiando, los ángeles te piden que continúes con tu educación.

A veces, en el proceso de adquirir nuevos conocimientos y habilidades, tenemos un deseo de comprobarlos rápidamente en la práctica, y esto conlleva al hecho de que mucha gente abandona la doctrina antes de tiempo. Los ángeles te aconsejan que no apresures las cosas. Continúa tu educación. El crecimiento personal que acompaña el aprendizaje puede traer alegría, si recuerdas la necesidad en tus pensamientos de permanecer aquí y ahora.

Horóscopo de Géminis para hoy: 15 de junio 2023

GÉMINIS: Presta atención a las señales enviadas a ti por los ángeles. Tú las pediste para darte una señal y ellos lo hicieron. ¡Date cuenta de estas señales y confía en ellas!

Le has pedido a Dios que te ayude. Ahora intenta ver la evidencia de esta ayuda. Hoy los ángeles están tratando de atraer tu atención. Pueden pedirle a una mariposa o a un pájaro que vuele a tu alrededor, escuchar el mismo sonido en diferentes lugares, o poner un objeto en tu camino para atraer tu atención. La luz por sí misma es una señal de los ángeles. Hacen todo para que los escuches, así que atento a las señales.

Puedes pedirles que te den una señal en caso de que tengas una pregunta. Como regla, no es buena idea especificar qué señal necesitas. Deja que los ángeles decidan, ellos te notificarán de su presencia. Solo no tienes que perder esta señal, deberías verla e interpretarla correctamente.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 15 de junio 2023

CÁNCER: Abundancia. Esperas apoyo. Pídele a Dios que te ayude a deshacerte del miedo a la pobreza, para que puedas disfrutar plenamente del crecimiento de la abundancia.

Los ángeles reportan la afluencia de la abundancia en tu vida. La fuente de toda prosperidad es Dios. Creíste en lo profundo de ti que el creador satisfacería tus necesidades. Tu fe, incluso si no era muy fuerte, ha comenzado el flujo de abundancia ahora manifestada en tu vida.

Continúa creyendo, esto te proporcionará un constante apoyo material, emocional, espiritual e intelectual. Para mantener al día con el flujo de la abundancia sobre creciente, el siguiente escrito psicológico, que debes repetir una y otra vez: “Universo, gracias por lo bueno que llena mi vida. Todas mis necesidades están completamente satisfechas, ahora y para siempre.”

Horóscopo de Leo para hoy: 15 de junio 2023

LEO: Piensa en lo que quieres, no en lo que no. Sigue cuidadosamente tus pensamientos cuando se materialicen. A veces, creemos que nuestros pensamientos nos eligen, pero ese no es el caso. Nosotros mismos, elegimos nuestros propios pensamientos. Siempre llevan una carga, no hay pensamientos neutrales. Medio segundo, antes de que pienses en la idea que has decidido. Así que con el tiempo, puedes aprender a seguir tus pensamientos y cambiarlos. Es como tener tus manos en la rueda de la vida.

Puedes sentir que tu capacidad de concentrarte en tus propios pensamientos es débil, pero recuerda que tu mente es la inconfundible conciencia de Dios. Puedes mejorar dramáticamente tu capacidad para concentrarte, si te repites a ti mismo: “yo puedo concentrar mis pensamientos con el poder de la voluntad, yo pienso solo con amor y mis ángeles desempeñan el papel de guardianes que organizan el flujo de mis pensamientos”.

Horóscopo de Virgo para hoy: 15 de junio 2023

VIRGO: Los ángeles te recuerdan la necesidad de cuidar tu cuerpo físico. Se te pide que comas adecuadamente, te ejercites regularmente, y purifiques tu cuerpo de toxinas.

A través de esta carta, los ángeles te piden que prestes atención a tu cuerpo físico. Quizá, te opones a esta recomendación, y los ángeles no plantean por primera vez este problema. Te recuerdan que el cuerpo es como un instrumento musical que requiere afinarse para que la música suene armoniosa.

Horóscopo de Libra para hoy: 15 de junio 2023

LIBRA: Los ángeles saben que si siguen sus instrucciones, te sentirás bien. El mayor nivel de energía y el sentimiento de felicidad son tu recompensa por seguir sus instrucciones. Te ayudarán a encontrar tiempo y motivación para el deporte, deshacer los malos hábitos, obtener un nuevo trabajo en la vida, que viene con la purificación del cuerpo físico y el cuidado del mismo.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 15 de junio 2023

ESCORPIO: Puedes usar la fuerza, pero para no lastimarte a ti mismo o a los demás, debe ser combinada con amor.

Todo el poder del creador está dentro de ti. Todo el poder del amor divino y la sabiduría está a tu disposición. Tienes la capacidad de ver los ángeles y el futuro, y también tienes la inteligencia de conocer la sabiduría universal de la mente divina. Gracias a tu poder emocional, podrás enfrentarte a otras personas y tu poder psíquico es realmente infinito.

Los ángeles te piden que elimines todo los miedos asociados con el uso de la fuerza. Ellos ven tu verdadero poder irradiado por el Amor Divino. Permite brillar con este amor para que tu verdadero poder pueda lograr milagros.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 15 de junio 2023

SAGITARIO: Actualmente se requiere que prestes especial atención a tus hijos o el niño dentro de ti. Quizá, muy pronto en tu vida habrá nuevos hijos.

Los ángeles señalan que Dios ve tu necesidad, de traer al niño dentro de ti, para cuidarlo, prestarle atención. O quizá, tienes tiempo para pasarlo con tus hijos o nietos, o para que los niños se diviertan en compañía de adultos. También es posible que estés involucrado en un negocio que trata con niños.

Planifica tu tiempo para que puedas dejar que la parte de tu alma de niño se manifieste y se divierta a voluntad. Sal a caminar por el parque, pinta en el asfalto, construye un castillo de arena o duerme si quieres.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 15 de junio 2023

CAPRICORNIO: Los ángeles te llaman con toda su alma, sumérgete en la música hermosa. Eleva tu espíritu por encima del cuidado terrenal y llena tus pensamientos con Amor Divino.

Dios ha enviado los ángeles para ayudarte a ser sanado con la ayuda de la música. Los Ángeles indican que, entonces no es suficiente en tu vida. Hagas lo que hagas, incluye música tranquila como fondo, y en general, canta más a menudo.

También es posible que sea un indicador de tus talentos musicales. Además, has sentido recientemente un deseo por componer música, por aprender a tocar algún instrumento o por crear tu propia orquesta. Quizás, estas ideas están inspiradas por los ángeles que ven tu talento. Ellos saben que puedes usar tus habilidades para servir a otras personas. De esta manera, te están pidiendo convertirte en un ángel terrenal moviendo tus talentos musicales.

Horóscopo de Acuario para hoy: 15 de junio 2023

ACUARIO: Dios ha enviado ángeles para ayudarte en este momento. Continúa pidiendo ayuda y acéptala cuando llegue, y siempre vendrá.

Los ángeles quieren que sepas que ahora mismo la gracia de Dios es derramada sobre ti. Quizá recientemente, tuviste que pasar por desafíos difíciles o pedir ayuda extra. En cualquier caso, ahora los ángeles te rodean con un amor divino aún mayor que antes. Ahora hay nuevos ángeles que traen más amor y luz en tu vida.

A veces puede parecer que Dios y los ángeles te han dejado. Pero recuerda que aún están aquí y nunca te dejarán. Solo nuestros propios miedos nos ciegan a tal punto que no notamos la presencia de Dios y los ángeles. Dios te salvará de estos miedos, si tú se lo pides y le dejas ayudarte. Eres verdaderamente bendecido y amado por Dios y los ángeles.

Horóscopo de Piscis para hoy: 15 de junio 2023

PISCIS: La situación que te molesta está a punto de ser resuelta. Pero por naturaleza tienes un fuerte poder positivo y tus pensamientos positivos se están ahora materializando.

A veces la situación no puede ser corregida hasta que te relajes e intentes corregirla. Al retirarte del problema, permites que la luz divina entre en él. Tu preocupación pronto pasará, ya que esta carta muestra que un momento ya ha pasado. Para ver la solución positiva del problema, primero debes parar de pensar que todo está mal y en lugar decir firmemente: “ahora todo se está desarrollando en un perfecto plan divino”.

Has heredado habilidades curativas, y esta carta te pide que creas que Dios actúa a través de ti como un ángel terrenal. Mantener el pensamiento positivo en cada situación, Visualízalo como si ya está en posición vertical. Y luego, agradécele a Dios por esto, relájate completamente, dejando todo el trabajo del ángel. Tu poderosa fuerza positiva ayudará a sanar muchas almas que sufren.

