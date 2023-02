Horóscopo hoy 2 de Febrero 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 2 de Febrero 2023

ARIES: Tabris y Oriel te pueden ayudar a encontrar el camino para salir de las tinieblas. Presentemente te encuentras en una encrucijada en tu vida. Una elección parece imperativa para ti, y podría afectar tu destino. Sin embargo, no sabes qué camino elegir. Una puerta se abre, pero no sabes si deberías entrar. Estos ángeles te ayudarán, sin embargo, debes concentrarte y hacer las preguntas correctas antes de hacer tu elección. Recuerda que esta decisión es fundamental para tu futuro, ¡por lo que no la tomes a la ligera!

Horóscopo de Tauro para hoy: 2 de Febrero 2023

TAURO: Apenas tienes el tiempo suficiente para algo importante en estos momentos. Sientes que ya no eres el amo de tu vida y te sientes agobio con respecto a ciertos acontecimientos. Sadriel te da orientación y Eth te ayuda a manejar los eventos que afectan tu día. Poco a poco llegarás a experimentar un poco de calma y serenidad. Para avanzar hacia un retorno a la armonía, los ángeles del tiempo te ayudan a recordar los períodos más felices de tu vida. Esto te ayudará a ganar energía positiva y a trabajar en el manejo del estrés diario. ¡Relájate!

Horóscopo de Géminis para hoy: 2 de Febrero 2023

GÉMINIS: Se te está diciendo que necesitas llenar un vacío en tu vida. Zadquiel simboliza la abundancia, la sabiduría y la bondad. La abundancia se materializa en forma de riqueza, felicidad o salud. Hay una falta de algo en tu vida en este momento, y es importante llenar ese vacío rápidamente. Zadquiel es también el ángel de la memoria; te ayuda a recordar y ver las cosas con más claridad, por lo que sabrás lo que necesitas muy pronto, si no es que ya lo sabes. No tengas miedo del futuro, ¡ya que el tuyo se vislumbra brillante!

Horóscopo de Cáncer para hoy: 2 de Febrero 2023

CÁNCER: Ahora mismo te centras en mantener buenas relaciones con la gente a tu alrededor, y eres un invaluable soporte para ellos. Muriel puede ayudarte a hacerte valer un poco más y decir lo que realmente piensas. Últimamente tienes tendencia a guardar tus pensamientos demasiado. Desafortunadamente, este comportamiento lleva al presente tipo de problema. Debes de encontrar el valor para decirle a la gente lo que tienes en tu corazón, incluso aunque el momento no sea el ideal. La verdad es buena, así que deja de intentar evitarla.

Horóscopo de Leo para hoy: 2 de Febrero 2023

LEO: Te enfrentarás a una situación compleja antes de que las cosas mejoren. Es posible que hayas tomado malas decisiones, y te encuentres en una situación sin salida. Nadie está aquí para darte la confianza y el coraje para superar tus obstáculos. Nadiel también te recuerda que eres una persona bastante compleja, ya que bajo tu aparente confianza existe un temperamento muy ansioso. Ha llegado el momento de orientarte y luchar por lo que realmente quieres. Pronto serás capaz de encontrar la fuerza para seguir adelante.

Horóscopo de Virgo para hoy: 2 de Febrero 2023

VIRGO: Actualmente te encuentras en una encrucijada en tu vida. Necesitas nuevos desafíos. Quizás ha llegado el momento de empezar un proyecto en relación a algo que es importante para ti, pero que te has demorado en hacer. Olvídate de ese conflicto en tu interior. Esta carta se presenta como una clara señal del destino. Raziel es ahora tu ángel salvador. Está aquí para ayudarte a perseguir este proyecto de vida que has estado considerando durante muchos años. Su sabiduría te ayuda a revitalizar tu perspectiva. No tengas miedo, ¡tu momento ha llegado!

Horóscopo de Libra para hoy: 2 de Febrero 2023

LIBRA: Estás en un periodo de duda, transformación o cambio. Estás tratando de encontrar una nueva dirección, ya sea en forma profesional o personal. Es hora de acabar con los viejos patrones de tu vida. Sandalfón está aquí para ser tu guía. Acepta los mensajes sutiles que recibirás como instrucciones o pistas, ¡y ten más confianza en ti! Escucha a tu cabeza y a tu corazón. Es entonces cuando verás más claramente, y tu camino hacia la armonía se extenderá enfrente de ti como un mapa tan claro como el agua.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 2 de Febrero 2023

ESCORPIO: Pareces tener cansancio o estrés emocional y/o físico. La aparición de Rafael en este asunto no es trivial. El sanador está aquí para ayudarte a seguir adelante. Tienes dentro de ti, la fuerza para superar la adversidad. Rafael puede darte la energía para utilizar tus mejores dones y poder ayudarte tanto a ti, como a los demás. Se te recuerda ser fiel a ti mismo y no dejar que el mundo exterior te lleve abajo. Confía en ti y encuentra un final feliz a algún tema clave en tu vida, y como consecuencia una mayor serenidad.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 2 de Febrero 2023

SAGITARIO: Los ángeles tienen un fuerte mensaje que enviarte. Tales dicen que se necesita un poco más de lo que estás haciendo para conseguir la atención que deseas. Saca las cosas a la luz de una manera positiva. Sachluph te insta a ver las cosas como son, y a percibir la belleza natural de todas las cosas. Tal vez necesitas ir a algún lugar a recargar tus baterías. Disfruta del aire, del mar, o simplemente sal a dar un paseo por la ciudad. Te percatarás de algo importante durante este viaje.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 2 de Febrero 2023

CAPRICORNIO: Estás teniendo problemas con la moderación. Estás empujando algo al extremo, y es por eso que Tual está aquí para ayudarte. Puede darte el poder para equilibrar los aspectos de tu personalidad. Tual habitualmente aparece para aquellos que tienen fuerte carisma y ambición. Tienes un irrefrenable deseo de lograr los objetivos que estableces. Tú al está aquí para asegurarse de que estos objetivos no se vean frustrados por impulsos negativos. Tú tienes la fuerza y el control personal para hacer lo que es mejor - confía en que tu ángel te ayudará a atravesar esta mala racha.

Horóscopo de Acuario para hoy: 2 de Febrero 2023

ACUARIO: Barakiel te aconseja no tomar demasiados riesgos en estos momentos. Es posible que en la actualidad te estás embarcando en una nueva aventura que te apasiona, pero tómate tu tiempo para no correr riesgos innecesarios. Barakiel te ayuda a calcular los pros y los contras de cada situación para crear las condiciones adecuadas para lograr el éxito. Echa raíces en algún lugar en vez de moverte constantemente. Este ángel puede hacerte consciente de tu potencial intuición, y se asegura de que puedas tomarte tu tiempo para pensar las cosas.

Horóscopo de Piscis para hoy: 2 de Febrero 2023

PISCIS: Los ángeles te están diciendo que actualmente te encuentras en un punto muerto. Tu corazón está cerrado debido a algo que hiciste o que alguien te hizo. Tu ángel te ayuda a tomar el control de tu vida. Le infunde energía positiva a tu alma para que puedas hacerle frente a tus demonios. Si le has causado daño a alguien, es posible que quieras hacer todo lo posible por reparar el daño que has creado. Si eres tú quién ha sufrido un daño, Zeruch le ayudará a la persona que te hirió a pedir perdón. De esta manera, ambos estarán de vuelta a una base sólida.

