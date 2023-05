Horóscopo hoy 23 de mayo 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 23 de mayo 2023

ARIES: Hoy algunas situaciones te saldrán mejor de lo que has planeado; en lo económico se cumplen las metas y llegan opciones para ganar más dinero o algún trabajo extra. En el amor las cosas fluirán en calma y sin disgustos, aprovecha para conversar con tu pareja y decidir si es el momento para dar ese paso que desean. Comenzarás un periodo con mucha suerte.

Te puede interesar: FOTOS | ¿Cómo saber si soy bruja?

Horóscopo de Tauro para hoy: 23 de mayo 2023

TAURO: El sol ya no está en tu signo, sin embargo continuas con tu periodo de bonanza dando comienzo a la etapa de renovación en todo tu ser, los grandes inicios y decir adiós a lo que no funciona. Escribe una lista con los objetivos que deseas lograr de aquí a tu próximo cumpleaños, colócala en medio de tres velas de color dorado; escribe en ella todo en presente como si ya lo vivieras; piensa que lo mereces, que es tuyo y vívelo en tu cabeza como si ya lo tuvieras. Este ciclo lo pasaras de maravilla; usa algo de color amarillo y la suerte estará contigo.

Mira aquí: Ritual para tener un buen empleo y bendecir proyectos.

Horóscopo de Géminis para hoy: 23 de mayo 2023

GÉMINIS: Un ciclo bien aspectado para el trabajo y el reconocimiento; lo que inicies tendrá excelentes resultados. Aumentará tu popularidad en tu área de trabajo por lo que conseguirás más clientes o si laboras en alguna empresa podrías obtener un bono. En el amor los conflictos se solucionarán, ten paciencia y tendrás buen resultado. Si no tienes pareja es buena semana para que analices cuánta estabilidad ofreces y podrás compartir con esa persona especial.

Te puede interesar: UNO: ¿Qué flor eres según tu signo?

Horóscopo de Cáncer para hoy: 23 de mayo 2023

CÁNCER: Vives el influjo de Venus en tu signo y el toque perfecto de Mercurio, crean una combinación excelente para que lo qué expreses o pidas a los demás sea concedido; aprovecha para vivir ese ligero aumento de vanidad que deseas y realiza los cambios físicos o en manera de vestir, ya que te quedarán increíbles. Descubrirás aspectos de tu pareja que no habías experimentado. Si no tienes pareja este ciclo es excelente para la conquista o dejarte conquistar.

Mira aquí: FOTOS | Por qué los Acuario inician mejor el año nuevo.

FOTOS | Cómo se preparan los Tauro para San Valentín.

Horóscopo de Leo para hoy: 23 de mayo 2023

LEO: La Luna trabaja junto a Neptuno el gran maestro, lo cual te brinda la oportunidad de cerrar negociaciones importantes o finalizar positivamente proyectos. Te sentirás revitalizado en el plano del ser interno; serás como niño con juguete nuevo, estarás feliz y se recomienda disfrutarlo. Tu pareja hará un par de rabietas, aunque debes tener la paciencia para comprender los motivos de tales actos. Si no cuentas con un empleo fijo, este es un buen ciclo para asistir a entrevistas.

Te puede interesar: FOTOS | ¡Los Signos que más Dinero Generan en Inicio de Año!

Horóscopo de Virgo para hoy: 23 de mayo 2023

VIRGO: Sentirás agobio por las presiones de trabajo o tal vez no cuentes con el apoyo de los demás; soluciónalo priorizando tus asuntos. En el amor vives una buena etapa, la cual te ayuda a resolver los pequeños detalles que se han guardado con el paso del tiempo. Si no tienes pareja habrá algunos amigos que quieran jugar a la celestina, pero si tu corazón no reacciona con quien te presenten, es mejor ser honesta u honesto desde el principio.

Mira aquí: ¿Quieres convertirte en mamá? Con este ritual podrás conseguirlo.

Horóscopo de Libra para hoy: 23 de mayo 2023

LIBRA: Es importante reconocer ese par de errores que cometiste en días pasados, ya que tal vez las consecuencias no fueron para ti pero afectaste a gente que quieres; aprende de estas experiencias para no hablar de más cuando no se debe. En el plano laboral algunos proyectos se desarrollarán lentamente, se recomienda esforzarte un poco más para obtener las metas que te has propuesto. En el amor habrá una que otra discusión, pero es posible que no tengas la razón.

Te puede interesar: Rituales de amor propio: Así te puedes sentir bien contigo mismo.

Horóscopos del mes de mayo de 2023 con Padme Vidente

Horóscopo de Escorpio para hoy: 23 de mayo 2023

ESCORPIO: Los astros están a tu favor en las cuestiones del amor, te sientes enamorado de nuevo y le das una nueva oportunidad a tu relación. Si estás soltero o soltera es buen momento para pensar en una pareja, pero para mucho tiempo, ya te hace falta sentirte completo en la vida. Las cuestiones de dinero se presentan favorables y conocerás nuevas personas con quien hacer nuevos negocios. Usa el negro combinado con blanco para la suerte.

Mira aquí: Este es tu número personal que te traerá suerte este mes.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 23 de mayo 2023

SAGITARIO: Recibes buenas noticias en el ámbito profesional, tus propuestas fueron las adecuadas para obtener mayor productividad. Necesitas enfocarte un poco más para alcanzar el éxito económico que deseas. No olvides que hay que cuidar a los amigos de tiempo, no has compartido últimamente con ellos, así que organiza algo para que los veas y convivan. En al amor no hay grandes cambios en estos días así que estarás tranquilo.

Te puede interesar: FOTOS | ¿Qué signos presentan más virilidad?

Horóscopo de Capricornio para hoy: 23 de mayo 2023

CAPRICORNIO: Es el mejor momento para salir adelante por tus propios medios. Tienes el apoyo de los astros para lograr esos objetivos, la única condición es creer en ti. En el amor has idealizado un poco la relación, por lo que se recomienda aprender a conocer y tolerar los defectos de él o ella. Si no tienes pareja llévatela con calma y no idealices o pongas virtudes de más a cada persona que te gusta; paciencia y autoconocimiento es la solución adecuada.

Mira aquí: FOTOS | Los signos que se recuperan más rápido de un corazón roto

Horóscopo de Acuario para hoy: 23 de mayo 2023

ACUARIO: Tendrás que lidiar con órdenes e instrucciones que te parecerán absurdas, para salir de esto realiza lo que te piden inmediatamente para evitar presiones que no necesitas. Estás enfocándote de nuevo en mejorar tu físico, eso es bueno ya que obtendrás excelentes resultados. En el amor todo marcha viento en popa. Si no tienes pareja, los astros envían el amor en estos días, está al pendiente de nuevos vecinos o nuevos amigos en tu grupo.

Te puede interesar: FOTOS | ¿Qué mariposa eres según tu signo?

Horóscopo de Piscis para hoy: 23 de mayo 2023

PISCIS: Este será un ciclo de sube y baja emocional, toma en cuenta que la vida pone estas pruebas porque sabe que las necesitas y las superaras. Sentirás emotividad de más, y eso te dará la oportunidad de acercarte a las personas con quienes has tenido problemas en el pasado. En el amor las cosas están funcionando y vivirás buenas experiencias con tu pareja en estos días. Si no tienes pareja tú sex appeal estará en su esplendor, lo cual se recomienda aprovechar.

Mira aquí: FOTOS | Deportes ideales para GÉMINIS

Sigue a Padme Vidente en Instagram y TikTok: @padmevidente