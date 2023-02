Horóscopo hoy 26 de Febrero 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 26 de Febrero 2023

ARIES: Si lo afrontas con una actitud directa, segura y optimista, puede que estés ante una gran día. Habrá contratiempos, así que aprovecha la energía de la Luna del domingo para convencerte de que eres capaz de superar obstáculos y alcanzar las metas que te has propuesto.

Horóscopo de Tauro para hoy: 26 de Febrero 2023

TAURO: Defiende con entusiasmo el valor de la cooperación y el trabajo en equipo. Para eso es fundamental que te esmeres cuidando tus relaciones, tanto laborales como personales, ya que pueden surgir sinergias y oportunidades muy beneficiosas a medio y largo plazo. Recárgate con la Luna.

Horóscopo de Géminis para hoy: 26 de Febrero 2023

GÉMINIS: La entrada del sol llega a ti como una bocanada de aire fresco, haciendo que te sientas más libre y poderosa que nunca. No tengas miedo a la dispersión, porque es parte de tu esencia. Cuando tienes muchas ideas dando vueltas en tu cabeza, se producen asociaciones singulares y sorprendentes.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 26 de Febrero 2023

CÁNCER: Como signo exclusivamente regido por la Luna, te afectan mucho más sus tránsitos. Quizá este día te de con la batería algo baja, así que, aunque te refugies en ti mismo, debes encontrar la manera de expresar cómo te sientes, ya sea en una conversación o recurriendo a tu creatividad.

Horóscopo de Leo para hoy: 26 de Febrero 2023

LEO: La entrada del Sol, tu regente, podría conllevar un inesperado desafío para ti. Quizás te sorprendas priorizando la visión del equipo y dejando a un lado tu subjetividad innegociable. Contra tu propio pronóstico, te sentirás enriquecido por esa facilidad para formar parte de algo más grande que todo aquello que te has visualizado.

Horóscopo de Virgo para hoy: 26 de Febrero 2023

VIRGO: Los tránsitos planetarios de hoy indican, en tu caso, que tienes necesidad de cuidado y reposo. Al mismo tiempo, dejan patente la necesidad de atender a tus amistades y tu círculo más próximo, para sentirte a gusto y sacar tu máximo potencial. Incorpora a tu rutina algún hábito de cuidado que puedas asumir.

Horóscopo de Libra para hoy: 26 de Febrero 2023

LIBRA: Tu regente, Venus, formará un aspecto muy interesante con el planeta de la madurez, Saturno. Es probable que eso te sirva para poner de manifiesto en qué áreas de tu vida te sientes estancada o crees que no avanzas lo suficiente, regalándote la oportunidad de trabajar y mejorar tu situación. Las decisiones que tomes tendrán consecuencias relevantes.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 26 de Febrero 2023

ESCORPIO: Día de gran intensidad emocional para ti, tenlo muy presente. Emplea la energía de la Luna para desconectar y realizar alguna actividad que realmente te satisfaga y te haga sentir plena. Si es posible y deberías serlo, emplea este domingo en recordarte la importancia de dejarte cuidar.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 26 de Febrero 2023

SAGITARIO: Todo está listo para que puedas realizar una gran reestructuración a todos los niveles, desde la organización de tu espacio vital a las relaciones que quieres conservar. Necesitas libertarte de cargas sin reemplazarlas por otras, así que identifícalas y comienza a centrar tu mirada y tus energías en lo mucho y bueno que la vida te ofrece.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 26 de Febrero 2023

CAPRICORNIO: Este día se producirá un aspecto planetario muy favorecedor para ti entre tu regente, Saturno, y Venus, el planeta del amor y la armonía. Propiciará que te sientas abierta y tranquila para comenzar una etapa de equilibrio. Atrévete con ese cambio estético que llevas algún tiempo valorando.

Horóscopo de Acuario para hoy: 26 de Febrero 2023

ACUARIO: Comienza tu temporada y los astros te ofrecen una Luna para que la arranques por todo lo alto. No encontrarás mejor momento para fijar prioridades, pero también para dejar atrás todo aquello que no te satisfaga y no se alinee con tu esencia. Disfrutarás de un encanto especial, así que compártelo.

Horóscopo de Piscis para hoy: 26 de Febrero 2023

PISCIS: Vives un momento perfecto para organizar tu espacio en los días de Luna menguante y entrar así con todo organizado cuando se complete el ciclo lunar. Es la base para que explotes tu potencial, te sientas más tranquilo y puedas centrarte en una sola tarea, así como para racionalizar tus metas y sueños.

