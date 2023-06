Horóscopo hoy 5 de junio 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 5 de junio 2023

ARIES: Comenzó un ciclo de casi dos años en el que va a nacer una versión tuya más auténtica. Mi consejo es que te la juegues por eso que te entusiasma, aunque no tengas certezas de cómo van a resultar las cosas. Ese fuego que sentiste empieza a bajar un poco, pero no quiere decir que se vaya a apagar. El desafío ahora es darle cuerpo y consistencia a eso que te enciende. Si estás pensando en lanzar un proyecto, hazlo porque se abre un ciclo de seis meses en el que van a surgir oportunidades.

Vas a estar con revelaciones sobre lo que ya no va más, dinámicas de poder o desequilibrios en tus relaciones más cercanas. También puede ser que estés sintiendo que hay una forma de vivir tu sexualidad que llegó a su fin, que es tiempo de hacer nuevas experiencias. Date tiempo para asumir ese final, no todo tiene que pasar ya.

El desafío es que vayas más allá́ de lo conocido. Busca hacer alianzas con personas que estén en la misma sintonía que tú.

Horóscopo de Tauro para hoy: 5 de junio 2023

TAURO: Es probable que necesites pasar tiempo a solas para conectarte con tu interior. Tu intuición te va a decir por dónde es, aunque aparezcan las inseguridades. Ten en cuenta que está empezando un ciclo , así que no va a pasar todo ahora mismo. Con la Luna, está empezando un ciclo de seis meses en el que va a nacer una versión tuya que no tiene miedo a perder lo que conoce, porque a esta altura sabe que es más costoso seguir sosteniendo lo que ya no tiene vida que apostar por lo nuevo.

Hay una forma de vincularte que se está terminando. Me refiero a esas dinámicas basadas en los celos o el control. También a esos comportamientos pasivo-agresivos con los que no hay espacio para expresar abiertamente lo que no funciona, pero la incomodidad se va manifestando en micro dosis de veneno. Tal vez lo mejor sea hablar abiertamente de lo que está pasando, sin ironías ni sarcasmo y buscando la comunicación no violenta.

Es tiempo de abrirse a nuevos horizontes.

Horóscopo de Géminis para hoy: 5 de junio 2023

GÉMINIS: Hoy los astros abren una ventana de tiempo para que corras riesgos profesionales. Tu instinto te guía y te marca el camino. Con la Luna, estás empezando un ciclo para apostar a la construcción interna. Más allá de tus sueños y fantasías, deja que los actos hablen por sí solos. Ten en cuenta que para que esos proyectos crezcan, hay que alimentarlos y dedicarles tiempo.

Quizá, corres el riesgo de quedar tomado por las exigencias y poner tu foco en todo lo que no está pasando. Lo que importa es que, más allá de la mirada de los otros, estés contenta con lo que haces y lo que hiciste hasta ahora. Si eso no pasa, observa si tienes tiempo libre para estar en contacto con la niña que vive en ti, que hace las cosas porque sí. Bailar, escuchar música, salir a andar en bici o jugar con los animales. Si tienes hijos o sobrinos, pasar tiempo con ellos te va a ayudar a poner todo en perspectiva.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 5 de junio 2023

CÁNCER: Los astros te dicen que estás empezando un ciclo, en el que se están abriendo proyectos nuevos. Es un gran momento para participar de algún espacio colectivo. Con la Luna, vas a necesitar meterte en tu cueva interior un ratito. Hay mucho pasando en el mundo y no siempre llegamos a procesarlo. Presta atención a la información que viene de tu cuerpo, qué situaciones te tensan, cuáles te relajan y cuáles te entusiasman.

Ten en cuenta que el cuerpo nos lleva a lo conocido, aunque nos lastime, y rechaza lo nuevo porque es incómodo. Préstale atención a tu digestión, más específicamente, a tus intestinos. Esa parte de tu cuerpo te va a mostrar si hay algo que no estás pudiendo procesar porque es indigesto. No te conformes con lo que hay.

Horóscopo de Leo para hoy: 5 de junio 2023

LEO: Los astros te dicen que, si estás pensando en apostar por la exploración espiritual-filosófica-política, lo hagas. Se está abriendo un ciclo , así que vas a ver los frutos de este viaje en un tiempo. ¡Que no te gane la ansiedad! Por otra parte, la Luna es ideal para construir una profesión que esté alineada con tus valores más altos. Dicho sea de paso, es probable que esos valores hayan cambiado de hace 5 años hasta ahora, así que, antes de tomar una decisión, presta atención a esa actualización.

Los planetas van a dejar en evidencia si tus vínculos afectivos están basados en la codependencia, o bien, si hay una forma tuya que rechaza cualquier tipo de contacto íntimo por miedo a quedar expuesta. La intimidad tiene eso, nos deja al desnudo, pero es parte fundamental de los vínculos profundos y verdaderos.

Horóscopo de Virgo para hoy: 5 de junio 2023

VIRGO: Préstale atención a tus sueños, los actos fallidos y la información que aparece cuando estás haciendo otras cosas, porque ahí van a aparecer pistas de lo nuevo. Se está abriendo un ciclo, así que la información que viene en este tiempo es fundamental. Con la Luna, se abre un ciclo para apostar en cuerpo, mente y alma a nuevas exploraciones espirituales- Saturno te habla sobre tus amigas y hermanas.

Observa si son vínculos íntimos y verdaderos, donde hay espacio para expresar todo lo que no es tan lindo y feliz, sobre todo si eso implica algún tipo de conflicto con ellas. Aprender a lidiar con el conflicto en los vínculos de amistad, sin romper lazos y sin fantasmear, es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo y para eso, hace falta coraje.

Es tiempo de poner manos al Cosmos y dejar de pensar tanto.

Horóscopo de Libra para hoy: 5 de junio 2023

LIBRA: Hoy la pasión y la diversión vuelven a tus vínculos más cercanos. También es un gran momento para conocer gente nueva. Lo importante es que salgas de tu cueva interior y te atrevas a correr algunos riesgos, porque encerrada en tu casa no va a pasar gran cosa. Lo más importante va a ser que elabores el vínculo entre tus emociones y tu cuerpo físico.

Si estás pensando en cambiar tu alimentación, hacer actividad física o prestarle atención al impacto de la alimentación en tus emociones, métele. Es por ahí. La luna te da una gran oportunidad para revisar cuál es el valor que le pones a tu trabajo, si te tiras a menos o estás en balance. Por último, también te pone atención de que estés recibiendo los frutos del trabajo del último año y medio, desde que los nodos entraron en Tauro-Escorpio.

La niña que vive en ti sabe qué hacer y por dónde ir.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 5 de junio 2023

ESCORPIO: Este día toca rearmar tus rutinas de trabajo. Lo importante es que puedas hacer cosas que estén sintonizadas con tu deseo. Además, es fundamental que tengas tiempo y espacio para la actividad física. No hace falta que lo resuelvas todo ahora, porque está empezando un ciclo, es el momento de hacer nuevos pactos vinculares. Deja que esos nuevos acuerdos se desarrollen y alimenta los vínculos que desde hace rato sabes que son importantes para ti, porque te traen calma y tranquilidad.

Hoy, estás llegando al final de una forma de mostrarte al mundo. Tal vez sea una versión que nunca expresa lo que siente. O bien, una versión que se entrega por completo y que juega a todo o nada. Observa si te estás cuidando o estás encerrada en ti misma, con el corazón guardado bajo siete candados.

La opinión de los demás sobre lo que haces o dejas de hacer no es asunto tuyo.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 5 de junio 2023

SAGITARIO: Va a ser fundamental que te des el espacio para pasarla bien. Divertirte y tener romances o dedicarle tiempo a algo que te gusta, sin que importe lo que va a pasar más adelante. Este día toca rearmar tus rutinas y darte tiempo para hacer ejercicio, descansar y comer bien. Si eso está ordenado, todo lo demás va a funcionar bien.

Vas a necesitar pasar tiempo a solas. También puede ser que veas aspectos del mundo que no son demasiado felices. Eso puede ser incómodo, pero también te va a ubicar en un lugar más sincero. Por otro lado, puede ser interesante observar si estás evitando la intimidad con los demás, porque no quieres que nadie descubra lo que te pasa en un nivel más profundo.

Es tiempo de asumir esos aspectos de la vida que no son tan agradables. La aceptación es la clave para poder cambiar lo que sea necesario.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 5 de junio 2023

CAPRICORNIO: Hoy lo más importante va a ser la creación de tu hogar. Eso tal vez implique una mudanza, tener hijos, apostar por un vínculo o separarte. No vas a resolver todo ahora, tranquilo, date tiempo. en el que lo más importante va a ser que tengas tiempo para pasarla bien y hacer cosas simplemente porque sí.

No todo es trabajar y cumplir con las obligaciones. Este día va a ser evidente si hay conflictos no resueltos en tus grupos de amigas, en tus equipos de trabajo o en los espacios colectivos en los que participas. Es tiempo de poner sobre la mesa lo que sea que no esté funcionando. Eso va a hacer que los vínculos se vuelvan más sinceros.

Observa si estás sintonizado a los grandes ideales que guían tu vida. Es por ahí, no te bajes de lo que es importante para ti.

Horóscopo de Acuario para hoy: 5 de junio 2023

ACUARIO: Vas a conocer gente nueva. Si te invitan a algún plan con gente que no conoces, ve, arriésgate a tener otro tipo de conversaciones. también con la luna veras que lo más importante va a ser la construcción de tu hogar. Esto puede implicar la posibilidad de mudarte, claro que sí. Esto no es algo nuevo, viene desde hace rato. Si lo rastreas, vas a ver que viene desde 2018, se hizo más evidente aún.

Así que ahora toca poner manos al cosmos y dejar de fantasear. Vas a ver los resultados del trabajo que hiciste en el último tiempo. También puede ser que tu forma de vivir lo profesional esté atravesando una crisis. Este cimbronazo es la oportunidad para que aparezca algo nuevo, más afín con lo que ahora eres ahora. Después de todo, estás transformándote y creciendo mucho desde 2022. Así que la información que emerge por estos días no es completamente nueva.

Llegó el momento de enfrentarse a nuevos desafíos. Te esperan nuevas aventuras.

Horóscopo de Piscis para hoy: 5 de junio 2023

PISCIS: El gran desafío va a ser cambiar tu forma de generar ingresos. Se viene un tiempo de nuevos desafíos y apuestas por eso que realmente te gusta y te apasiona. No dejes que te ganen los miedos. Otro gran desafío va a ser alimentar los lazos de amistad y hermandad que realmente te nutren. Estos se vienen transformando esta área de tu vida, y durante enero 2023 se hizo aún más evidente cuáles son los vínculos que sí y los que no.

Este día pueden aparecer algunas frustraciones porque eso que pensabas no está sucediendo. Esto no quiere decir que tengas que dejar ir esos ideales, solamente significa que es necesario hacer algunas modificaciones. También es una gran oportunidad para observar si estás siendo muy dura en tu forma de ver el mundo o puedes contemplar la complejidad de la vida.

Los finales felices también existen, no todo tiene que ser un drama.

