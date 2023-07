Horóscopo hoy 6 de julio 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 6 de julio 2023

ARIES: Recordar el pasado no te deja que te concentres en el presente. Esto causa inseguridad y falta de confianza en ti mismo. Te das cuenta que algo hace falta en tu vida, esta situación puede llegar a deprimirte. Despierta a una nueva realidad. Ocúpate en nuevas actividades y en esas actividades encontrarás la compañía que deseas. Alguien se preocupa por hacerte feliz.

Horóscopo de Tauro para hoy: 6 de julio 2023

TAURO: Hay muchas probabilidades de que tengas un periodo de mucha actividad sexual, dichos encuentros sexuales serán de amores fugaces. Tienes dadas las condiciones para mantener relaciones con varias personas.

Deberás dar lugar al diálogo con tu pareja para solucionar sus problemas. El fuego pasional genera vida y los estímulos encienden la alegría. Deberás alimentar ese fuego, surgirá en ti la capacidad creativa que cambiará positivamente tu vida. Alcanzaras la felicidad deseada.

Horóscopo de Géminis para hoy: 6 de julio 2023

GÉMINIS: Los gustos de tu pareja no pueden ser una ofensa para ti. Por muy terribles que te parezcan, debes aceptarlos y celebrarlos, compartirlos en la medida de lo posible. Tratar de cambiarlos es un error, y despreciarlos más, pues cada uno de nosotros es lo que le gusta. La música y las artes que elegimos reflejan nuestra esencia, nuestro origen.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 6 de julio 2023

CÁNCER: Te sientes contrariado, pues la persona que te gusta se comporta de una manera extraña contigo. Se acerca, se aleja; es cálida, luego fría, después parece enojada contigo… No hay nada que puedes hacer, pues está midiendo el terreno, reconociendo aquello que puede esperar de ti. Actúa natural.

Lo mejor está por llegar. Los astros te lo dicen, y no mienten. Hoy sientes desaliento porque el negocio, el trabajo, las ventas y más, no rinden como necesitas. Sin embargo, debes mantenerte, pues las cosas van a cambiar hasta brindarte una tendencia positiva. No es hora de rendirse.

Horóscopo de Leo para hoy: 6 de julio 2023

LEO: Esa sensación que te quita energías es la melancolía, y si no tomas las medidas que debes, puede convertirse en algo más grande e indomable. Este es un día para disiparla, y puedes hacerlo de una manera directa y efectiva: concéntrate en agradecer el ahora y el hoy.

Muestra gratitud hacia ti mismo por el lugar en el que estás.No seas el basurero emocional de personas que te cuentan secretos y promesas que después no parecen afectarles.

Horóscopo de Virgo para hoy: 6 de julio 2023

VIRGO: Te asusta que tu pareja no sea capaz de ver la hipocresía de la gente, algo que eres capaz de determinar muy bien. Hay cosas que cada uno tiene que averiguar por sí mismo, y en este caso vale para la persona que amas. Alértale sobre el traidor en su vida, pero no intervengas. Deja que viva sus aprendizajes.

La vida es una rueda de la fortuna, un carrusel en donde coincidimos y nos separamos, una ruleta en la que ganamos y perdemos roles. En este gran mar a oscuras es todo un milagro que te encuentres con una persona que puede ser la respuesta a todas tus preguntas. No la dejes ir por un exceso de orgullo.

Horóscopo de Libra para hoy: 6 de julio 2023

LIBRA: Este es un buen día para dejar de lado aquellas cosas que separan a tu equipo, la respuesta es la unión. En concreto las metas que deben alcanzar y que son su razón de existir como ente profesional. Es hora de aparcar las diferencias y de sumar voluntades. Hay grandes retos en camino.

Hoy debes realizar un pequeño rito para sanear tus relaciones afectivas, para eliminar de ellas toda conveniencia y para convertirlas en puentes que te inspiren a avanzar en tu desarrollo personal. Con este fin coloca en un plato monedas y una flor separadas por una ramita. Hazlo esta noche.No prestes oídos sordos a la promesa que te hacen. Esta vez, van a cumplirla.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 6 de julio 2023

ESCORPIO: Hoy vas a reconectar con un amor del pasado. Vas a emocionarte sin poder controlarlo, pero debes moderar tus emociones y tus reacciones. Sabes que tu pareja no ve con buenos ojos esa “amistad”, pues sabe que donde hubo hogueras, cenizas quedan… Ve con cuidado, no juegues con fuego.

Ese amor del pasado es algo que te emociona, pero que debes tomar con pinzas. Antes de avanzar o dar un paso atrás, es preciso que consideres todas las cosas buenas y todas las cosas malas que te pasaron con esa persona. El pasado juega un papel importante, pero no siempre es bueno volver a él.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 6 de julio 2023

SAGITARIO: Consideras volver a un puesto o a un lugar anterior de tu negocio como una forma de enfrentar esta crisis. Menos ingresos, pero también menos responsabilidades. Hacerlo, dicen los astros, sería un error, pues, sin importar el punto de vista, es un paso atrás que no debes dar. No hay retirada posible: sigue adelante.

No descanses, no reposes, no abandones. Te has dejado avasallar por las demandas de este plan de mejora, y crees que lo mejor es tomarse un descanso. No vayas por ese camino, pues sabes que tu naturaleza va a hacerte abandonar del todo. Hay que seguir con el buen esfuerzo hasta el justo final.Van a pedirte tu colaboración en algo a lo que no le ves futuro. Te equivocas del todo.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 6 de julio 2023

CAPRICORNIO: Hoy debes mirar a los ojos de tu pareja y tratar de comprender por el momento que atraviesa. Hay cosas que no podemos decir, experiencias que rebasan nuestras palabras, y que no estamos en posición de transmitir. Usa tu intuición para conectar con tu experiencia y para comprenderla.

El amor es un laberinto en el que no es sencillo moverse. Y en no pocas ocasiones nos dejamos llevar por un espejismo. Es lo que te ha pasado, y nadie tiene la culpa de ello. Hay que dar un paso atrás y pedir disculpas. Ahora lo primordial es conservar esa amistad, pues vale mucho para ti.

Horóscopo de Acuario para hoy: 6 de julio 2023

ACUARIO: No es buena idea reclamar airadamente. Sabes que es tu derecho y que solo pides lo que es tuyo por derecho. Sin embargo, ese tono encendido solo va a empeorar la situación. Es mejor que pidas ayuda a un tercero que sirva de intermediario y que pueda solicitar un veredicto justo que te beneficie, pero de manera serena.

Hoy es un buen día para sacar a la superficie tu esencia animal. Entra en contacto con criaturas no humanas. Si no tienes mascotas, acude con las de un amigo o visita un refugio. Deja que la honestidad de su mirada y la bondad de sus corazones te llene al tocarlas. También contágiate de su amor por la vida.

No te cases ni con el sí no con el no: siempre hay, por lo menos, una tercera alternativa.

Horóscopo de Piscis para hoy: 6 de julio 2023

PISCIS: Hoy debes hacer todo lo necesario para aliviar la presión que sufre tu pareja. Teme que por los eventos de las últimas fechas llegues a tomar decisiones que los afecten en su relación. Nada más lejos de la verdad, pero debes hacérselo saber, para que el miedo deje la casa, y ambos estén tranquilos.

No des por hecho nada cuando se trate de la búsqueda del amor. Los mensajes, las llamadas y los pequeños encuentros, incluso las ocasionales salidas no quieren decir que ya tengas una relación. De manera que no te creas con derechos, y antes de seguir adelante es mejor aclarar las cosas con esa persona.

