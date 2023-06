Horóscopo hoy 9 de junio 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 9 de junio 2023

ARIES: Es hora de dejar atrás lo que te hace daño; conductas, personas, situaciones. Dejar atrás lo que te lastima te ayudará a andar más ligero. Prepárate porque hoy se avecina una ruptura. Quizá no sea con tu pareja, quizá sea con alguna amistad. O incluso con tu trabajo. Pero vas a dejar atrás algo que en el pasado te hizo feliz, y ya no.

Aunque la pérdida duela y te cueste creerlo ahora, esta separación era lo mejor que te podía pasar. Pero eso no quiere decir que no sea doloroso. Hoy llora lo que tengas que llorar, mañana será otro día.

Te puede interesar: Ritual de Padme Vidente para activar la abundancia en tu casa

Horóscopo de Tauro para hoy: 9 de junio 2023

TAURO: Levanta bien la cabeza. ¿Qué ves? Aunque no te des cuenta, sigues teniendo a muchas personas a tu alrededor que están dispuestas a todo por ti. Refúgiate en ellas hoy. Toca dejar las penas en casa. La noche te llama, el disfrute te aclama. Ha llegado el momento de soltarse la melena y pasarlo en grande.

Si hay algo que te da miedo es perder el control. Pero a veces es necesario. Déjate fluir, y quizá encuentres el equilibrio que tanto ansías donde menos lo esperas. No hay nada peor que pensar que las cosas no van a mejorar nunca. Además de malo, es mentira. Confía, porque hoy todo va a ir a mejor, aunque sea un poco.

Mira aquí: FOTOS | ¿Cómo saber si soy bruja?

Horóscopo de Géminis para hoy: 9 de junio 2023

GÉMINIS: Hoy va a ser complicado para ti. A nivel emocional no consigues sentirte en calma. Hay nervios, hay estrés. Es mejor que te quedes en casa y busques algo de paz. Tu mundo interno está agitado. Necesitas buscar paz, pero solo podrás encontrarla si hoy te alejas de aquellos que te la roban. Es hora de que empieces a pensar más en ti. Hoy tienes

que ordenar tus prioridades. Está bien que te esfuerces para cumplir tus objetivos, pero todo tiene un límite. El futuro te parece incierto en este momento. Pero hoy tienes que confiar en ti mismo. Si luchas por tu visión, por aquello en lo que crees, tendrás tu destino en tus manos.

Te puede interesar: FOTOS | La misión espiritual de mi perro

Horóscopo de Cáncer para hoy: 9 de junio 2023

CÁNCER: Necesitas un refugio. El estrés, los nervios, las emociones. Todo está siendo muy intenso. Por suerte, tienes cerca de ti a la persona perfecta con la que refugiarte. Busca algo que te motive. Necesitas pasar tiempo contigo misma, a solas, y la mejor forma de hacerlo es consiguiendo algún pasatiempo que te ilusione.

Hoy todo se calma. Tu mente baja el ritmo y dejarás de sentir que todo va más rápido de lo que puedes soportar. Relájate y tómate el día para ti.

Mira aquí: Numerología: Conoce el significado del número 6 y qué nos depara su energía en junio.

Protege tu hogar de la envidia con el ritual del trapo rojo.

Horóscopo de Leo para hoy: 9 de junio 2023

LEO: Aunque sueles ser siempre muy positivo, hoy sientes que tu fuerza te ha abandonado. Te encuentras algo desganado, pero podrás encontrarte mejor a medida que avance el día. Escucha tus sentimientos. Sueles ir tan rápido por la vida, que en ocasiones te olvidas de escucharte. Hoy tómate el día para ti, y escúchate. debes seguir tu corazón. Síguelo a dónde te lleve. No importa si te parece una locura, si es lo que realmente quieres, debes intentarlo.

Te puede interesar: FOTOS | ¡Los Signos que más Dinero Generan en Inicio de Año!

Horóscopo de Virgo para hoy: 9 de junio 2023

VIRGO: Las cosas no han salido como esperabas hoy. Hay un fracaso en tu camino, pero no debes permitir que eso te derrumbe. Conseguirás darle la vuelta a la situación, tarde o temprano. hoy te toca reconocer que no puedes con todo sola. Y no pasa nada. Ser capaz de pedir ayuda es un acto de valentía que te volverá aún más fuerte.

Toca descansar. Para un poco la mente, que no te ha dado tregua en toda la semana, y disfruta. Pasa tiempo con los tuyos y busca actividades que te apasionen. La vida no te está poniendo las cosas fáciles, pero tú eres fuerte. Hoy te enfrentas a problemas dentro de la familia. La sinceridad será la clave para resolverlos.

Mira aquí: ¿Quieres convertirte en mamá? Con este ritual podrás conseguirlo.

Horóscopo de Libra para hoy: 9 de junio 2023

LIBRA: Hoy el destino está en tus manos. Tienes que creer en ti. ¿Vas a confiar en que las cosas te irán mejor, o vas a seguir pensando que todo va mal? por fin la mala suerte parece abandonarte. Cambian las tornas, y esta vez te toca a ti elegir en qué dirección continuar, en especial en el plano del amor.

Hoy no tienes que tener miedo por dejar atrás lo que ya no te aporta. Incluso si lo que compartiste con esa persona fue bonito, a veces lo mejor es acabar lo que ya no tiene sentido continuar. Prepárate porque tu vida va a dar un giro impresionante hoy. Vas a recibir una llamada con una noticia que cambiará todo, en especial en el plano laboral.

Te puede interesar: Rituales de amor propio: Así te puedes sentir bien contigo mismo.

Consejo de Padme Vidente para que el dinero fluya a manos llenas

Horóscopo de Escorpio para hoy: 9 de junio 2023

ESCORPIO: Debes valerte de toda la ilusión que sientes para llenarte de energía hoy. Utiliza esta energía para trabajar duro en aquello en lo que crees. Además de tener suerte en los proyectos que empiezas, vas a verte favorecida por la compañía de una persona excelente. Confía en su juicio, te llevará por el buen camino. Cuando pienses que todo va mal, mira a tu lado. Tienes un equipo magnífico de personas dispuestas a darlo todo por los proyectos que compartís. No lo olvides.

Mira aquí: El camino hacia el éxito: desbloquea tus caminos con este ritual de transformación.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 9 de junio 2023

SAGITARIO: Tu salud se resiente. Hoy empieza con una leve molestia, pero si no le pones límites al estrés el malestar solo irá en aumento. Es hora de tomar medidas contra el estrés. Te estás exigiendo tanto a ti mismo, que vas a estallar. Hoy toca rebajar expectativas y ser más realista con lo que te exiges.

Necesitas descansar si quieres encontrarte mejor. En la medida de lo posible, atrasa hoy todas aquellas tareas que puedan esperar. Por fin empiezas a encontrarte mejor. Pero es importante que aprendas de esta experiencia. Tienes que empezar a cuidar mejor de ti mismo. Y debes hacerlo ya.

Te puede interesar: FOTOS | ¿Qué signos presentan más virilidad?

Horóscopo de Capricornio para hoy: 9 de junio 2023

CAPRICORNIO: Un nuevo orden en tus prioridades mejora bastante la situación en la que te encontrabas. Si sigues así, poniéndote a ti primero, pronto conseguirás recuperar toda tu energía natural. No hay nada que debas temer si confías en ti mismo. ¿Estás preparado para lanzarte a la aventura? Que quede atrás lo malo, deja espacio para lo bueno hoy. Por fin vuelves a sentirte lleno de energía. Te comerás el mundo a partir de ahora, siempre y cuando mantengas el estrés alejado.

Mira aquí: FOTOS | Los signos que se recuperan más rápido de un corazón roto

Horóscopo de Acuario para hoy: 9 de junio 2023

ACUARIO: Una discusión hará que el resto de tu día se torne algo oscuro. Te dejas afectar demasiado por la opinión de los demás, pero tampoco puedes hacer nada por evitarlo. Tienes que intentar reducir un poco tu empatía. No es algo sencillo, pero si dejas que todo el mundo te cargue con sus problemas, la vida te pesará mucho más hoy. Ha llegado el momento de que entiendas que no todo es como tú imaginas. Las personas no son tan buenas como piensas, y hoy te vas a dar cuenta.

Hoy, la decepción es una emoción muy desagradable con la que, por desgracia, a veces debemos cargar. Hoy te toca aceptar que, lamentablemente, también forma parte de la vida.

Te puede interesar: ¿Qué significa la hora espejo 01:01 de acuerdo con la numerología?

Horóscopo de Piscis para hoy: 9 de junio 2023

PISCIS: No hay nada peor que desconfiar de quienes te rodean. Pero hoy tienes motivos para hacerlo. Se cierne una traición sobre tus espaldas, y tu intuición te lo dice. No existe ningún manual de instrucciones para salir adelante. Pero cuentas con tu intuición, que es el arma más poderosa que hay en la Tierra. Por más que quieras pensar que las cosas han cambiado, la verdad es que aún queda mucho por corregir. Hoy tienes que intentar centrarte en lo bueno, y no en lo malo. Pero siendo realista.

Mira aquí: FOTOS | Deportes ideales para GÉMINIS

Sigue a Padme Vidente en Instagram y TikTok: @padmevidente