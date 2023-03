Horóscopo hoy 17 de marzo 2023: predicciones diarias de tu signo

Horóscopo de Aries para hoy: 17 de marzo 2023

ARIES: Admira cada cosa que te rodea, los pequeños detalles, un día radiante, un cielo despejado, el pajarito que canta en tu ventana, la lluvia que cae y refresca las plantas, el extraño que te trató bien en la calle, un hermoso atardecer, todo de detalle por mínimo que sea, es un regalo si sabes como apreciarlo, pues es ahí donde está la verdadera felicidad, en apreciar las cosas en el día a día, y en agradecer siempre, ama a tus seres queridos, tus pertenencias, todo lo que tienes ahora que hace de tu vida un regalo, sin que tu lo notes.

Mientras más agradecido seas y más sepas valorar, la vida te compensará llevándote al camino para hallar eso que tanto deseas.

Horóscopo de Tauro para hoy: 17 de marzo 2023

TAURO: El amor es la energía más fuerte del universo, es la corriente de la vida, si no hay amor en tu vida, es una vida vacía, ámate a ti mismo, consiéntete y no te juzgues, y de esta manera podrás experimentar amor en los demás y en todas las cosas. No lo busques en el exterior, pues en esencia tú eres ya esa fuente de amor incondicional.

Horóscopo de Géminis para hoy: 17 de marzo 2023

GÉMINIS: Consideras los milagros como algo inusual, algo que sucede muy rara vez, también como algo extraordinario y fuera de lo normal, como el que un enfermo se sane por completo, o que un pobre pueda hacerse rico de un día para otro, tal vez creas que esto es solo cuestión de suerte o algo que le sucede a unos pocos iluminados, pero te equivocas, los milagros suceden todos los días en la vida de cada ser humano, desde tomar el autobús correcto a tiempo, hasta lograr algo que considerabas imposible, pero estos detalles normalmente no son tomados en cuenta.

Ábrete a recibir, ten la intención de observar todo aquello que nadie ve, cualquier cosa puede pasar en esta vida, no tomes nada como imposible, agradece siempre y muy pronto te darás cuenta de todas las maravillas que están presentes en tu vida.

Horóscopo de Cáncer para hoy: 17 de marzo 2023

CÁNCER: El arcángel Haniel te dice, acéptate tal cual eres, con tus virtudes y los supuestos defectos que crees que tienes, así como también debes aceptar a los demás tal cual son, de esa forma estarás mas es paz con tu entorno. Los hombres y mujeres tienen sus diferencias, pues uno ha sido creado para complementar al otro, y entre ambos existe absoluta igualdad por lo que ninguno es más que otro, no te desvalores no por ser hombre o mujer, ni tampoco te sientas superior por lo mismo, todas esas son creencias limitantes que la sociedad ha impuesto.

Date el valor que tienes y camina siempre con absoluta seguridad, que mientras camines al lado del Dios padre, siempre serás respetado y no habrá nada que no puedas hacer o conseguir en esta vida

Horóscopo de Leo para hoy: 17 de marzo 2023

LEO: El arcángel Nataniel te recuerda que es importante aprender a interactuar y convivir con el todo, con todos sus matices, no siempre vas a encontrar cosas agradables en tu vida, todo en el universo es equilibrio y como tal así debe respetarse, es ilógico pensar que siempre estarás alegre o también que una situación poco agradable durara para siempre.

Si estás pasando por malos momentos estos tarde o temprano llegaran a su fin, lo mismo sucederá en el caso contrario, nada puede permanecer para siempre en el mundo material, todo cambia, así como tu debes de estar en constante crecimiento y fluir con la vida como se presenta. El estancamiento es la energía opuesta del progreso, solo fluye y deja a todo ser como es.

Horóscopo de Virgo para hoy: 17 de marzo 2023

VIRGO: La abundancia no consiste en tener cada cosa que deseas al instante, es estar satisfecho en todos los aspectos de tu vida, sentirte realizado en tu vida, estar satisfecho contigo mismo, con lo que haces, con tu pareja, con tus seres queridos, todo lo que contribuya en tu paz interna, esa es la verdadera abundancia.

El verdadero estado del ser no es alegría extrema, sino calma y bienestar, no sentir que falta nada. Busca siempre estar satisfecho con tu vida. Si sientes un vació o carencia, observa tus pensamientos y emociones y encuentra de dónde proviene esa sensación de carencia. Yo estaré siempre a tu disposición cuando me necesites, junto con la energía del todo, te ayudaré a equilibrar tu energía para que manifiestes la abundancia y la satisfacción en tu vida.

Horóscopo de Libra para hoy: 17 de marzo 2023

LIBRA: El arcángel Sandalfón te dice; la música es una herramienta muy poderosa, tiene el poder de cambiar el estado de ánimo de una multitud entera, y está en ti darle el mejor uso, escucha música que aumente tu estado de ánimo. La música es algo que está en todo, en la naturaleza, en todas las culturas, en todo en universo, y es usada como medio de comunicación y expresión.

Es una excelente herramienta para tus tareas diarias, desde relajarte en un día estresado, como para animarte a emprender algo que deseas, úsala sabiamente. Si por el contrario eres un creador de la música, posees la creatividad de la fuente superior que es toda abundancia, no desperdicies tu talento y sácale el mayor provecho para ayudar a otros, todo creador de música tiene el poder de cambiar al mundo.

Horóscopo de Escorpio para hoy: 17 de marzo 2023

ESCORPIO: El Arcángel Zadquiel te dice, no temas, no dudes y deja de lado las expectativas, tienes un compromiso con Dios, ni él ni tus ángeles descansaran hasta ver tus objetivos cumplidos, los seres divinos jamás fallamos, recuerda que todo tiene un orden divino, y un tiempo perfecto para manifestarse, nada sucede por accidente, y todo lo que sucede tiene una razón y un por qué.

Recuerda que estás con Dios y tus ángeles, te ayudaremos y guiaremos siempre en cada paso de tu camino, hasta llegar a la meta y más allá de eso. Jamás te abandonaremos pues tu triunfo es también el nuestro. No desmayes, solo confía.

Horóscopo de Sagitario para hoy: 17 de marzo 2023

SAGITARIO: Todo en esta vida tiene un inicio y un final, todo lo que inicia tarde o temprano debe terminar, ya sea que estés pasando por un momento trágico o poco agradable para ti, o por el contrario por momentos de gozo y dicha, ten en cuenta que no durará para siempre. Los momentos difíciles son desafíos, aprendizajes, mientras que los momentos felices, son regalos y virtudes, pero no son los mas ideales para crecer y evolucionar, ambos son muy necesarios en esta vida y ambos tienen su momento para comenzar o, para terminar, tú solo sigue adelante, que vas de la mano del padre eterno, disfruta el momento presente, venga como venga, pues es el único que es real.

No dudes en llamarme si necesitas ayuda para trascender o superar al algo, que al igual que Dios.

Horóscopo de Capricornio para hoy: 17 de marzo 2023

CAPRICORNIO: La naturaleza se compone de complementos, que se consisten en parejas, pues este es el sustento de la vida, todo ser necesita una pareja para reproducirse, y a ti como ser humano se te ha otorgado el regalo de tener un compañero con quien compartir y cuidarse uno del otro por el resto de sus vidas, si ya tienes pareja, ámala y valorala, que los problemas no sean pretexto para separar una relación, recuerda que las buenas parejas son oportunidades que no siempre se repiten.

Si estás soltero, comprende que en esta vida no es fácil estar siempre solo, una pareja bendecida por Dios es lo mas hermoso que existe en la vida y un enorme regalo para disfrutar, un compañero de vida que estará contigo a pesar de las contrariedades y hacer menos pesada las cargas de la vida, no te cierres a oportunidades y disfruta de esta vida a plenitud, que solo tienes una para vivirla.

Horóscopo de Acuario para hoy: 17 de marzo 2023

ACUARIO: La magna presencia YO SOY te dice, tú eres uno contigo. Todo lo que existe es parte de ti. El poder más GRANDE es el de crear, yo creo desde el amor, desde el equilibrio, desde la totalidad, yo creo siempre para el bien de todo y todos, cada una de mis creaciones tiene una función para armonizar unas con otras en total perfección, amo a cada una de mis creaciones de manera igualitaria, sin discriminación, en mí no existe la división o el juicio.

Todo lo que no sea amor, totalidad y armonía te separa directamente. Nunca estaré presente en el caos, en el egoísmo, en la separación, en el juicio. En este universo, todos somos UNO, el otro es un reflejo de ti, al igual que las situaciones y los sucesos que atraes son uno contigo, atraídas para tu crecimiento y evolución como ser de luz.

La elección siempre es tuya. Armoniza en las vibraciones más altas y habitaras en la calma, en el amor, en la plenitud, en la paz y sobre todo en total abundancia. El poder está en ti; en tu palabra, en tus pensamientos, en tus emociones, en tus acciones. Eres Dios en la tierra, ahora cumple con tu propósito, el universo está en tus manos.

Horóscopo de Piscis para hoy: 17 de marzo 2023

PISCIS: Los cambios positivos son necesarios en tu vida, para ver resultados nuevos, debes empezar por ti mismo, cambia tus pensamientos y transforma en positivo todos los aspectos de tu vida. La llama violeta es la herramienta más poderosa de los cambios, la transformación y la transmutación, aprende a usarla a tu favor, tú eres extensión directa de Dios y gozas de miles de herramientas para alcanzar tus objetivos, descarta de tu vida todo aquello que no te sirva, todo aquello que robe tu paz.

Tus ángeles y guías estaremos siempre para levantarte cada vez que tropieces, y recuerda, cuando algo en tu vida no sale como deseas, solo déjalo en manos de Dios y suelta.

