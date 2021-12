Horóscopo mensual Acuario, diciembre de 2021 con Padme Vidente

Iniciamos el doceavo mes del año con las predicciones de Padme Vidente. ¡Esto dice tu horóscopo mensual de dicimbre 2021!

Acuario: Este mes podrás probar tu bondad, vendrán momentos en los que estarás a prueba y deberás ser compasivo. Deuestra tu valor interior con los otros y no dejes de ayudar a los demás. Te irá bastante bien en el trabajo y el amor. Puede que se formulen algunos problemas en la familia, trata de no enojarte con loq ue tengan que reclamarte, sabes que tú has hecho todo lo posible por mantener feliz a tu familia.