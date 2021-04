Horóscopo semanal Leo del 25 de abril al 1º de mayo con Padme Vidente

Domingo 25 de abril:

No es momento de nostalgia ni de temores, porque alguien que tienes muy cerca está súper interesado en ti, pero no lo has notado.

Lunes 26 de abril:

Hoy es tiempo de utilizar adecuadamente tu energía, te servirá para que aprecien tu gran valor.

Martes 27 de abril:

Para llamar a la abundancia, aprovecha que esta Luna tiene el don de purificar tu mente.

Miércoles 28 de abril:

Podrás conseguir todo lo que deseas gracias a tu amabilidad y simpatía. ¡Aprovecha!





Jueves 29 de abril:

Tienes muchos sueños, deseos e ilusiones, este es el momento oportuno para que los tengas en cuenta.

Viernes 30 de abril:

Ve en busca de tu propia vida, aventúrate a nuevos territorios, vive los periodos de incertidumbre con fe y no desesperes.

Sábado 1º de mayo:

El amor anda cerca de ti, Cupido te tiene en la mira y estará lanzando flechas para enamorar a lo largo de la semana.