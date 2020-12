Horóscopo semanal Acuario del 6 de diciembre al 12 de diciembre con Padme Vidente

Domingo 6 de diciembre

Necesitas mover tu cuerpo y hacer ejercicio, recuerda que es indispensable una vida sana y equilibrada.

Lunes 7 de diciembre

La buena fortuna llegará con éxito para ti, así que ábrele camino para que no se desaproveche.

Martes 8 de diciembre

Cada pareja te ha servido para aprender acerca de algo en específico y te han dejado grandes enseñanzas.



Miércoles 9 de diciembre

Disfruta de cada momento que tienes con tus amistades, debes en cuando date ese espacio.

Jueves 10 de diciembre

Rompe los miedos, si es necesario pídele ayuda a los seres de luz, ellos siempre estarán contigo.

Viernes 11 de diciembre

Estás muy desconcentrado, tienes que trabajar arduamente para corregir ese problema que te puede sacar un gran susto.

Sábado 12 de diciembre

No has cerrado algunos capítulos de tu vida, ya no lo postergues y sana en tu interior y en tu espíritu.