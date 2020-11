Horóscopo semanal Géminis del 22 al 28 de noviembre con Padme Vidente

Domingo 22 de noviembre

Estás de suerte, llegarán a ti grandes propuestas profesionales y amorosas. Tienes que seguir y hacerle caso a tu intuición. ¡Ábrele la puerta a esas oportunidades!

Lunes 23 de noviembre

Todos quieren estar a tu lado, ya que en estos momentos estas deslumbrando con tu luz y amabilidad. No te detengas y sigue como estás para no parar todo lo que has hecho hasta ahora.

Martes 24 de noviembre

Es momento de eliminar todo lo que ya no sirve, saca tu luz interna para ya no estar estancado. No te enganches en cosas que ya tuvieron su tiempo.



Miércoles 25 de noviembre

Aprovecha la racha tan buena en la que te encuentras en estos momentos. Brilla y confía en ti mismo para iniciar ese proyecto personal.

Jueves 26 de noviembre

Antes de dejar algo que tienes y generar cambios en una relación amorosa o en el trabajo, es importante que lo medites con anticipación.

Viernes 27 de noviembre

Tienes que aprender a explorar las cosas misteriosas de la vida, ya que de esa manera, te ayudará a utilizar tu intuición.

Sábado 28 de noviembre

En el ámbito profesional es probable que se acerque a ti una sociedad de trabajo o que tengas mayor comodidad en el empleo.