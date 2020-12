Horóscopo semanal Sagitario del 6 de diciembre al 12 de diciembre con Padme Vidente

Domingo 6 de diciembre

Esa relación no te dejaba avanzar, pero ahora que se ha terminado, podrás abrir tu camino hacia otros horizontes.

Lunes 7 de diciembre

El dinero se esfuma fácilmente, así que no malgastes tu dinero en cosas que no necesitas. ¡Cuida tu economía!

Martes 8 de diciembre

Eres de muy buen corazón, y por eso se aprovechan de ti, así que no creas si te dicen que no eres tan bueno como consideras. No te dejes convencer de algo que no es verdad y confía en ti.



Miércoles 9 de diciembre

Tu pareja realmente te necesita en estos momentos, así que trátala con mucho amor y sensibilízate con ella.

Jueves 10 de diciembre

No tengas miedo de abrirte tal y como eres. Los ángeles te invitan a ser tú mismo.

Viernes 11 de diciembre

Lo mejor para ti será ir a un buen spa para relajarte, toma suficiente tiempo para tomar un masaje.

Sábado 12 de diciembre

Viviste momentos malos en el pasado en tu trabajo, pero eso te ayudará a ver nuevas oportunidades.