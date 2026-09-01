Qué hacer con las bolsas de plástico que no usas: 5 ideas para reutilizarlas y decorar tu hogar

Si hay algo que todos tenemos en casa son las bolsas de plástico, que son fundamentales para guardar todo tipo de cosas y que son bastante prácticas; ya que nos ayuda a la organización dentro del hogar. Sin embargo, llega un momento en que acumulamos demasiado estos elementos y que representan un problema, porque si lo tiramos vamos a estar contaminando el medio ambiente. Por este motivo, es que gracias a la técnica DIY, vamos a poder reciclarlas con cinco ideas que servirán para decorar el hogar.

¡Uno de los juegos más esperados! Los Juegos del Tiempo de Exatlón México veremos la llegada de atletas inesperados

Entre las características de las bolsas de plástico, debemos mencionar que son objetos cotidianos, flexibles y económicos que se usan para transportar, almacenar todo tipo de productos y que entre sus propiedades físicas principales, debemos mencionar que son resistentes, son impermeables, es decir que no permiten el paso del agua, la humedad ni el polvo; y que está fabricado con diferentes materiales, pero que se convierten en preocupación cuando no sabemos qué hacer con ellas.

Por qué es bueno reciclar las bolsas de plástico

Las bolsas de plástico serán fundamentales mientras se puedan ir utilizando, pero llega un momento en que se acumulan en un cajón de la cocina y ya no sabemos qué hacer con ellas, más que tirarlas a la basura, pero esto implica un problema de contaminación, por lo que te vamosa compartir un gran truco. Gracias a la técnica DIY vas a poder darle nuevas cinco ideas para la decoración del hogar y gracias a ‘Hazlo tú mismo’, te traeremos buenas ideas.

5 ideas para reciclar las bolsas de plástico

Bolsa tejida para las compras: se convertirán en una bolsa resistente a través de una técnica conocida como plarn, que consiste en cortar las bolsas en tiras y unirlas para formar una especie de hilo de plástico; y tejer una bolsa reutilizable con asas

se convertirán en una bolsa resistente a través de una técnica conocida como plarn, que consiste en cortar las bolsas en tiras y unirlas para formar una especie de hilo de plástico; y tejer una bolsa reutilizable con asas Posavasos original: tendrás que cortar estas bolsas en tiras finas, acomodarlas en capas y unirlas mediante calor controlado para crear una lámina de plástico reciclado. Podrás recortar círculos o cuadrados y crear posavasos

tendrás que cortar estas bolsas en tiras finas, acomodarlas en capas y unirlas mediante calor controlado para crear una lámina de plástico reciclado. Podrás recortar círculos o cuadrados y crear posavasos Organizador para la cosa: tendrás que realizar tiras de plástico, entrelazarlas y darles formas de canasto, que podrás guardar broches, accesorios o juguetes pequeños