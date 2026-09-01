5 ideas para hacer organizadores al crochet: patrones fáciles ideales para principiantes
Te permitirá ubicarlos en cualquier sector del hogar y son muy fáciles de hacer.
Una de las técnicas de tejido más conocidas de todas es la de crochet, que se caracteriza por ser una de las mejores manualidades y que son ideales para la decoración del hogar; y que consiste enser una técnica tejida a mano que utiliza una sola aguja con un gancho en la punta para entrelazar hilos o lana en la punta y formar así distintos puntos. En este caso, si estás buscando una manera de organizar tu casa, te compartiremos cinco ideas de canastos con patrones fáciles para principiantes.
¡Empate de segundos! Descubre quién ganó entre Montse y Natasha en el Juego por la Ventaja en Exatlón México
Entre las características que debemos mencionar de la técnica crochet es que no es necesario ser un experto en manualidades para lograr grandes resultados; y que en este caso tendrás que lograr unir todos los puntos mediante un ganchillo, y a diferencia del tejido tradicional, cada punto nuevo se va asegurando de manera independiente y que permitirá tejer en plano o en redondo. Además, se podrán realizar todo tipo de figuras que son claves para la decoración.
Si estás buscando una manera de poder organizar el hogar, una de las mejores formas de lograr algo es creando pequeños cestos que te permitirán colocar en el baño, en la habitación, en el escritorio o en la cocina y que aportarán un estilo más moderno a la decoración. Gracias a la técnica de crochet, es que podrás crear cinco pequeños canastos con patrones fáciles.
5 ideas para tejer cestos al crochet
- Canasta de malvaviscos: se caracteriza por utilizar ganchillo y es un proyecto tierno, original y decorativo. Necesitas de hilo de camiseta o trapillo, trapillo color lavanda, trapillo rosa tipo malvavisco, trapillo blanco, ganchillo de 6 mm y de 4 mm, marcadores con cierre, aguja lanera y tijeras
- Cesto ovalado: es ideal para principiantes en esta técnica y necesitas de 270 gr de trapillo, 1 base da madera, ganchillo de 6 mm, hilo, aguja de coser, tijeras y marcadores de punto
- Cesto para adaptar en altura: cuando la base tenga el ancho correcto, podrás ajustar la capacidad añadiendo vueltas rectas
- Cesto cuadrado con divisiones pequeños: es útil para un cesto tejido a trapillo y perfecto para organizar las lanas, libros y agujas y es ideal para principiantes
- Cesta para practicar base plana: debes extender la base sobre una mesa cada pocas vueltas y corregir en cuanto aparezcan ondas
@creacontusmanoss como se tejen las canastas o cestos tejidos a crochet #ganchillo #ganchillocrochet #ganchillocreativo #crochet #crochettutorial #tejido #tejedoras #tejidos #tejidosacrochet #crochet #tejidosamano #crocheteras #hechoamano #trapillo #trapillocrochet #ganchillo #carterascrochetrapillo #bolsostejidos #tejer #comoseteje #bolsoscrochet #bolsosdemoda #crochetdesdecero #tutorialcrochet #crochetprincipiantes #tutorialbolsos #bolsoacrochetpasoapaso #bolsotejidoacrochet #bolsacrochet #tejidoacrochet #tejidoacrochet #tejidosacrochet #bolsaacrochet ##cestos ♬ sonido original - crea con tus manos