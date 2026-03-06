Uno de los 12 Signos zodiacales tendrá muchos conflictos emocionales este fin de semana

De acuerdo con la astróloga, uno de los 12 signos zodiacales tendrá varios conflictos y peleas emocionales este fin de semana (7 y 8 de marzo), y el signo zodiacal que sufrirá estos estragos del tercer mes del año será Piscis. De acuerdo con Mariana Javela, el tercer mes del año, las personas regidas bajo este signo deberán tener cuidado ya que las peleas estarán a la orden del día.

¿Qué dice la astróloga Mariana Javela?

La astróloga Mariana Javela dijo en su cuenta oficial de Instagram que, las personas bajo el signo de Piscis tendrán que cuidarse estos días, especialmente el 7 y 8 de marzo. La especialista recomendó que no se llegue a ningún tipo de conflicto externo con alguien más, ya que internamente tendrán problemas emocionales, así que cuiden lo que dicen y la manera de tratar a sus semejantes.

Marzo es un mes de amor y así afecta a las parejas

De acuerdo con algunos expertos, marzo es un mes ideal para poder renovar las energías, especialmente en el sentido del amor; y es que con el equinoccio de primavera en algunas religiones también tiene que ver con el cierre de ciclos y con el comienzo de nuevos retos, proyectos, por lo que, todo es el inicio y final.

Sin embargo, otra de las creencias que están presentes, y que recientemente se viralizaron en las redes sociales, este mes lleva como nombre “teoría de marzo”, la cual podría afectar directamente las relaciones de las personas que tienen parejas amorosas; pero también con amistades, la amistad con esos amigos podría llegar a su final.

La llamada teoría de marzo se relaciona directamente con las rupturas de pareja en este mes suelen concluir sus noviazgos, y esto sin importar el tiempo que lleven juntos, por lo que, si una relación concluye de manera abrupta, a este se le considera la teoría de marzo.

De igual manera, las finalizaciones de los noviazgos se relacionan directamente con algunos problemas que ya llevaban, por lo que, terminar en marzo es un proceso simbólico de concluir y cerrar ese ciclo para darle comienzo a uno nuevo o de igual forma una renovación personal de ambos involucrados.

