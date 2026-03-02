Horóscopo de Nana Calistar para hoy lunes 2 de marzo de 2026; estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco en el inicio de este nuevo mes lleno de fortuna, amor y mucho trabajo

Nana Calistar ya tiene listo su horóscopo de hoy lunes 2 de marzo de 2026 y de acuerdo con la experta, esta fecha está marcada con muchas recomendaciones para los 12 signos del zodiaco, presta atención y descubre si te toca: dinero, amor, fortuna, trabajo o cuidarte de las envidias y malas energías.

Te puede interesar: 3 signos que recibirán fortuna del 2 al 8 de marzo

Esto dice Nana Calistar a los nacidos bajo el signo de Aries hoy 2 de marzo

De acuerdo con Nana Calistar, tu horóscopo de este lunes 2 de marzo dice que, traes ya bien retorcido tu colmillo, y quieres comerte al mundo, hazlo, pero con inteligencia y sabiduría, recuerda que, si tienes pareja, y te gusta alguien, no estés coqueteando porque luego ahí estás llorando.

¿Qué le depara a Tauro hoy 2 de marzo?

Nana Calistar ve que los Tauro amanecen con el corazón muy inquieto y quien recibe todo el golpe es el cuerpo; si estás soltero se dará un amor exprés que llegará por las redes sociales, activa las notificaciones.

De acuerdo con Nana Calistar, los Géminis deben estar atentos hoy 2 de marzo

Amaneces con la cabeza llena de ideas que tienes desde la infancia y que por miedo o distracción han sido guardadas en lo más profundo de tus recuerdos; no aplaces sueños y haz todo para conseguirlos.

Estas son las predicciones para los Cáncer de hoy lunes 2 de marzo

Se ve un amor muy intenso, el cual te moverá fibras profundas y que sobre todo te hace sentir mariposas, pero igualmente inseguridades; te hará llorar, pero no todas las lágrimas son desgracias y recuerda que, la limpieza del alma se hace llorando.

Leo y lo que le depara el destino para hoy lunes 2 de marzo

Tienes una mezcla de fuerza y orgullo que te caracteriza, en el trabajo hay muchas personas que te sonríen en la cara, pero están esperando apuñalar; no te preocupes, tu grandeza mi querido rey de la selva opaca cualquier plan y a ellos les irá mal.

¿Qué le dice el Universo a los regidos bajo el signo de Virgo hoy lunes 2 de marzo?

Llega una noticia inesperada que te levantará el ánimo, y te recordará que todo esfuerzo por muy pequeño que sea tiene un significado; también te recordará que no todo es en vano y que ya se ven por fin lo que has sembrado, prepárate para lo bonito que te está llegando.

Las predicciones de Libra para hoy 2 de marzo

Esta fecha tiene movimientos importantes que podrían marcar un antes y un después en tu vida; se abren oportunidades de viaje o cambio de trabajo; además un proyecto de años por fin se logrará.

Los que le tiene deparado el destino a los Escorpio hoy 2 de marzo

No te calles lo que sientes, si algo te molesta dilo con firmeza, pero, sin tirar veneno. No confundas sinceridad con agresión y es que tu carácter es muy fuerte; pero también puedes elegir cómo usarlo.

¿Qué dice Nana Calistar sobre Sagitario hoy 2 de marzo?

Se viene un encuentro que no esperabas, puede ser un vecino, vecina o alguien que te hará sentir la química hasta por los codos; será intenso, vive, disfruta y, sobre todo, abraza el momento; eso sí, no esperes matrimonio, y es que no es que no se pueda dar, pero vete con cautela.

Capricornio y lo que le espera hoy lunes 2 de marzo

Ya no le caigas bien a nadie, no intentes hacerlo; no necesitas la aprobación de nadie ni aplausos ajenos para validar lo chin… que eres; quien está te quiere y respeta porque así lo quieren.

¿Qué dice Nana Calistar sobre los Acuario para hoy lunes 2 de marzo?

Se encuentra una energía perfecta para ti, y es que es momento de cerrar pendientes y arrancar lo que has venido aplazando; no dejes nada a medias y termina lo que inicias. Ese mes se acomodará para que logres cada objetivo.

Las predicciones y recomendaciones para Piscis hoy 2 de marzo

Algunas veces eres infiel contigo mismo porque prometes cambios que no cumples o dices que ya superaste algo cuando en el fondo sigue latiendo. Es momento de tomar decisiones fuertes que impactarán de lleno en tu futuro.