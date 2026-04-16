Los 3 signos que podrían reencontrarse con alguien del pasado y darse una segunda oportunidad del viernes 17 al domingo 20 de abril según Nana Calistar

Nana Calistar ya tiene listo su horóscopo de hoy jueves 16 de abril de 2026, sin embargo, la experta también ha revelado cuáles son los signos que podrían reencontrarse con alguien del pasado, y quizás darse una segunda oportunidad; estos sucesos podrían darse del viernes 17 al domingo 20 de abril de 2026.

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3 signos que podrían reencontrarse con alguien del pasado

Tauro es uno de los signos que luego tropiezan con la misma piedra, ya que te encanta encariñarse con personas que ya te demostraron que nada más no sirven para estar contigo; aunque debes aprender a soltar lo que no es para ti, en este fin de semana del viernes 17 al domingo 20 de abril podrías encontrarte con esta persona del pasado, quien sólo te ha dado dolores de cabeza.

El segundo que podría reencontrarse con una persona del pasado son los regidos bajos el signo de Géminis, sin embargo, no será algo agradable puesto que, estas personas se cobran los que le hicieron y muy caro; sin embargo, el Universo te pide que no te claves en venganzas, ya que es tiempo de que el tiempo y el karma hagan su trabajo.

Terminamos con Virgo, ustedes podrían reencontrarse con alguien del pasado, sin embargo, Nana Calistar les dice que, ya dejen de esperar cosas buenas de alguien que ya tuvo su oportunidad y no la supo aprovechar, y es que te encanta ver a personas como si fueran lo máximo, de idealizarlas, pero luego terminar decepcionada o decepcionado; abre bien los ojos que esperas que se dé algo que ya no volverá a pasar.

Por otro lado, los signos que podrían tener suerte en el dinero son: Aries, Tauro y Géminis; el primer signo podría recibir abonos y pagos inesperados pero que estaban presente; el segundo verá su economía impulsada debido a una decisión financiera que le dejarán ganancias muy altas y así poder liquidar sus deudas; para los Géminis, estos deberían jugar sorteos de azar, pero de igual manera podrían recibir un dinerito extra gracias a negocios rápidos.

