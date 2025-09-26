Astrología: 3 signos correrán con suerte gracias al trígono entre Saturno en Piscis y la Luna en Escorpio

La Luna ingresará en Sagitario este viernes 26 de septiembre por la noche. Pero antes, se despide de Escorpio configurando una alineación con Saturno retrógrado en Piscis. Este aspecto es muy favorable dentro de los signos y la astrología.

Conoce cuál es la energía cósmica disponible del día para evolucionar y crecer en todo sentido. Estos son los signos zodiacales más favorecidos por este trígono (trino) de agua formado entre el satélite natural de la Tierra y Saturno.

¿Cuál es el significado del trígono entre Saturno en Piscis y la Luna en Escorpio según la astrología?

La alineación en trígono entre Saturno en Piscis y la Luna en Escorpio se traduce en una energía cósmica que abre un portal de estabilidad emocional y profundidad transformadora. Este trino de agua (por la naturaleza de los signos zodiacales involucrados) es un aspecto fluido y armónico que combina sensibilidad con solidez.

Muchas personas pueden sentir la necesidad de un equilibrio emocional profundo. Mientras la Luna en Escorpio aporta intensidad, deseo de transformación y contacto con lo oculto, Saturno en Piscis suaviza y da estructura a esas emociones profundas, ayudando a sostener los procesos emocionales sin caer en el desborde.

Este aspecto astrológico facilita enfrentar emociones intensas desde un lugar más consciente. Es un buen momento para liberar viejos patrones y asumir responsabilidades emocionales con mayor claridad. Saturno aporta orden a lo espiritual, haciendo que las prácticas de introspección, meditación o sanación sean más constantes y efectivas. Es un tránsito que ayuda a transformar con paciencia, constancia y propósito.

¿Cuáles son los 3 signos con más suerte, según la astrología?

Las personas favorecidas con buena suerte por la alineación de Saturno en Piscis y la Luna en Escorpio son las que nacieron con Sol o Ascendente en los siguientes signos zodiacales. Pero toda interpretación astrológica siempre dependerá del conjunto de aspectos planetarios del momento y la carta astral individual:

Estos son los mejores aliados que puedes tener 🖤 pic.twitter.com/SuHVxiI216 — ▲Horóscopo Negro▲ (@horoscoponegro) September 26, 2025

Cáncer

Este tránsito es un bálsamo que aporta seguridad y confianza emocional. La Luna, tu regente, al estar en Escorpio, conecta tus emociones con mayor profundidad, mientras Saturno en Piscis te brinda madurez y contención. Es un momento en el que puedes dar pasos sólidos en lo familiar, afectivo o incluso profesional, sin sentirte tan vulnerable. Tu intuición se vuelve más certera y puedes tomar decisiones importantes con una mezcla de sensibilidad y realismo.

Escorpio

La Luna en tu signo despierta toda tu intensidad y necesidad de transformación, pero el trígono con Saturno en Piscis te ayuda a canalizar esa energía con mayor sabiduría y disciplina. Es un tiempo ideal para trabajar en tu mundo interior, sanar heridas antiguas y establecer límites que fortalezcan tus vínculos. Tus emociones se sienten más estables y tienes la oportunidad de convertir tu fuerza emocional en un motor para logros concretos. Es como si el universo te recordara que tu poder se multiplica cuando lo enfocas con paciencia y propósito.

Piscis

Con Saturno transitando tu signo zodiacal, estás en un proceso de crecimiento y maduración personal. Este trígono con la Luna en Escorpio suaviza la exigencia de Saturno, dándote la oportunidad de sentir apoyo emocional y claridad interna en medio de los desafíos. Tu intuición se expande y puedes darle forma a sueños o proyectos que antes parecían imposibles de organizar. Es un tránsito que refuerza tu capacidad de combinar empatía con disciplina, sensibilidad con estructura, lo cual te permite manifestar tus metas en el plano real.

Las parejas del Zodiaco que están destinadas a romper antes de que termine 2025 💔 pic.twitter.com/aQTBLE6HE3 — ▲Horóscopo Negro▲ (@horoscoponegro) September 25, 2025

