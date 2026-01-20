inklusion logo Sitio accesible
5 signos ganarán mucho dinero cuando comience febrero, gracias al tránsito de Mercurio en Acuario

Mercurio ingresó en Acuario y marca el inicio de un breve periodo de abundancia para muchas personas. Estos son los 5 signos del zodiaco más favorecidos por su influencia energética.

Horóscopos

Escrito por:  María Agustina Leiva | Marktube

El inicio de febrero llega con todo el poder energético de un movimiento astrológico clave que promete dinamizar la economía de varios signos del zodiaco . Mercurio, planeta asociado a los negocios, la comunicación, las ideas y los acuerdos, ingresa este 20 de enero en Acuario y activa una energía que favorece nuevas fuentes de ingresos y decisiones financieras inteligentes.

Según la astrología , este tránsito impulsa todo lo vinculado a la tecnología, las redes, los proyectos colectivos y las ideas poco convencionales. Para algunos signos, será el momento ideal para cerrar acuerdos, recibir propuestas laborales o monetizar talentos que hasta ahora no habían sido explotados del todo.

Los 5 signos más favorecidos por el dinero en febrero de 2026, gracias a la influencia energética de Mercurio en Acuario

  • Géminis: Regido por Mercurio, este signo siente el impacto de forma directa. Febrero trae propuestas comerciales, ventas exitosas y oportunidades vinculadas a la comunicación, la docencia o los medios. El dinero llega a través de contactos clave.
  • Virgo: También bajo la regencia de Mercurio, Virgo verá mejoras en su economía gracias a una mejor organización y decisiones estratégicas. Puede haber aumentos, pagos atrasados que se destraban o nuevas responsabilidades bien remuneradas.
  • Libra: Mercurio en Acuario favorece la creatividad aplicada al trabajo. Libra puede transformar ideas estéticas, artísticas o sociales en ingresos reales, con propuestas que llegan de manera sorpresiva pero muy conveniente.
  • Sagitario: El tránsito activa su área de contratos y acuerdos. Negociaciones, firmas de documentos o alianzas comerciales pueden representar un salto financiero importante, especialmente si se animan a pensar fuera de lo tradicional.
  • Acuario: Es el gran protagonista del tránsito. Mercurio en su signo potencia ideas brillantes que pueden traducirse en dinero concreto. Pueden avanzar con rapidez y buenos resultados económicos aquellos proyectos personales, emprendimientos digitales o acuerdos laborales.

Astrología: ¿Qué significa el tránsito de Mercurio en Acuario?

Astrológicamente, Mercurio en Acuario impulsa una mentalidad visionaria, rápida y poco convencional. Este tránsito favorece las ideas originales, el pensamiento estratégico y la capacidad de anticiparse a las tendencias. Estas cualidades son clave para generar ingresos en un mundo cada vez más digital y cambiante.

En términos económicos, esta energía beneficia todo lo relacionado con tecnología, innovación, redes sociales, trabajos freelance, comercio online y proyectos colaborativos. Mercurio en la casa acuariana premia a quienes se animan a pensar distinto, a negociar con inteligencia y a confiar en propuestas que, aunque no sean tradicionales, tienen un gran potencial de crecimiento financiero.

