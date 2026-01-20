Estos serán los signos beneficiados en el dinero y el amor a partir del 20 de enero

El Tarot ha manifestado el inicio de un ciclo favorable para algunos signos del zodiaco sobre todo en el amor y el dinero. Son momentos de decisiones importantes, hay vínculos que se fortalecerán y en la economía tendrás un buen momento.

“Estaba enfermo, no sabía lo que hacía”, Noé quiere recuperar los años que perdió con su hija por sus adicciones

De acuerdo a las predicciones habrá una conexión del plano emocional con el material. En cuanto al respaldo afectivo será el motor para avanzar en proyectos financieros.

¿Cuáles son los signos afortunados?

Aries

Para este signo las cartas que le han tocado son El Sol y El Rey de Oros, que anticipan logros visibles. En el terreno afectivo, este signo irradiará una energía positiva que favorecerá el fortalecimiento de vínculos existentes o la aparición de nuevas relaciones con proyección. En cuanto a la economía habrá una oportunidad concreta que puede reflejarse en ascenso, mejora laboral o mayor responsabilidades.

Cáncer

Cáncer cuenta con las cartas La Luna y El Diez de Copas que marcan para este signo un ciclo de crecimiento personal y emocional. En el plano amoroso las dudas comenzarán a disiparse, permitiendo que relaciones genuinas se consoliden sobre bases más firmes. En materia económica, El Diez de Copas habla de estabilidad y de un logro que impactará positivamente en el ámbito familiar.

Aprovecha la energía a tu favor.|Fuente: Canva

Virgo

A este signo le ha tocado las cartas de La Templanza y El As de Pentáculos que resalta la importancia del equilibrio. La primera carta nos marca reconciliaciones, acuerdos y momentos clave construidos desde la paciencia y el entendimiento mutuo. En lo económico, el As de Pentáculos abre la puerta a nuevas oportunidades, como proyectos sólidos o iniciativas personales con proyección.

Escorpio

Para los del signo de Escorpio, La Torre junto al Dos de Copas anticipa transformaciones inesperadas que, lejos de ser negativas, conducirán a un escenario más auténtico. En el caso del amor pues se ve que habrá relaciones profundas que van a surgir de experiencias difíciles. En lo económico se aconseja la necesidad de adaptarse rápidamente a una decisión importante.

