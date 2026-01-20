Estos son los 5 signos del zodiaco que van a brillar en la temporada de Acuario 2026

El primer mes del año 2026 está por concluir y con el muchos cuestionamientos han surgido, pues algunas personas han comenzado a cuestionar qué es lo que los astros deparan, principalmente para la temporada de acuario , la cual se espera que suceda desde el 19 de enero hasta el 18 de febrero.

De acuerdo con varios expertos, se ha mencionado que esta temporada tiene una energía muy particular, es decir que estará cargada de libertad mental, desapego emocional sano y claridad interna. Por lo que no deben hacerse cambios abruptos y mucho menos tomar decisiones impulsivas, según cada signo del zodiaco.

¡Alivio y relajación! Estos son los beneficios del tratamiento con ventosas

¿Qué signos van a brillar en la temporada de Acuario 2026?

Algunos sentirán que deben romper patrones, mientras que otros experimentarán una verdadera prosperidad emocional, mental y personal. Por tal razón, te diremos cuáles son esos signos que se sentirán alineados con esto que está por suceder.

Acuario

Esta es tu temporada, será muy especial, pues no tendrá tanto ruido emocional por lo que no hay espacio para dudas. Después de todo lo recorrido, te quedó claro que cosas ya no debes de tolerar.

Géminis

Para este signo será un momento liberador, después de estar muy saturado, con cosas en la mente, este momento será clave, pues todos aquellos problemas que te pesaban, ahora dejan de ser una carga y los ves desde otra perspectiva.

Libra

Este mes será ideal para ti, para priorizar, darte tiempo, poner límites, no sentir culpa por enfocarte más en ti que en los demás. También es importante que comiences a hacer reajustes silenciosos, los cuales van de la mano con la honestidad contigo mismo.

Sagitario

Considera que la libertad no se encuentra relacionada con escapar del lugar en donde te encuentras. Es tiempo de aclarar tus ideas y poder encontrar eso que te hace feliz, pero siempre hablando con total honestidad.

Aries

Empiezas a notar que ya no quieres entrar en todas las batallas, ni reaccionar a cada provocación. En esta temporada aprenderás a elegir mejor tus peleas y las personas con las que te relacionas.

