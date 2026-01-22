6 signos deberán tomar decisiones importantes del 23 al 31 de enero, gracias al tránsito de Marte en Acuario

El cierre de enero de 2026 llega con un movimiento astrológico que no pasa desapercibido: el ingreso de Marte en Acuario. Este tránsito que comienza el viernes 23 de enero y se extiende hasta el 2 de marzo, activa procesos de transformación personal para todos los signos del zodiaco .

La energía de Marte (planeta de la acción y el impulso) se combina con el espíritu rebelde e innovador de Acuario, generando un clima propicio para tomar decisiones que venían postergándose. Durante los últimos días del mes de enero (y hasta marzo), muchos sentirán una urgencia interna por modificar situaciones que ya no encajan con su presente.

Según indica la astrología , no se trata de decisiones impulsivas, sino de elecciones que nacen de una toma de conciencia más profunda. Para algunos signos, este tránsito se vivirá como un verdadero punto de inflexión, donde será imposible seguir ignorando lo que el alma viene pidiendo desde hace tiempo.

Marte en Acuario: los 6 signos del zodiaco que deberán tomar decisiones clave entre enero y marzo de 2026

Aries : aunque Marte es su regente, en Acuario lo obliga a pensar antes de actuar. Las decisiones estarán ligadas a amistades, proyectos colectivos y metas a largo plazo, donde será clave evaluar quiénes acompañan realmente su evolución.

: aunque Marte es su regente, en Acuario lo obliga a pensar antes de actuar. Las decisiones estarán ligadas a amistades, proyectos colectivos y metas a largo plazo, donde será clave evaluar quiénes acompañan realmente su evolución. Tauro : sentirá presión en el ámbito laboral y financiero. Marte activa la necesidad de tomar decisiones sobre proyectos, jefaturas o cambios de rol. Lo que parecía estable puede dejar de serlo, empujando a Tauro a salir de su zona de confort.

: sentirá presión en el ámbito laboral y financiero. Marte activa la necesidad de tomar decisiones sobre proyectos, jefaturas o cambios de rol. Lo que parecía estable puede dejar de serlo, empujando a Tauro a salir de su zona de confort. Leo : enfrentará dilemas importantes en el plano afectivo y social. Viejas relaciones pueden redefinirse o terminar, mientras surgen nuevas propuestas que exigen elegir entre lo conocido y lo que genera incertidumbre, pero promete mayor crecimiento.

: enfrentará dilemas importantes en el plano afectivo y social. Viejas relaciones pueden redefinirse o terminar, mientras surgen nuevas propuestas que exigen elegir entre lo conocido y lo que genera incertidumbre, pero promete mayor crecimiento. Géminis : se verá movilizado por oportunidades de estudio, viajes o cambios de mentalidad. Deberá elegir entre seguir caminos conocidos o animarse a nuevas experiencias que amplían su visión del mundo.

: se verá movilizado por oportunidades de estudio, viajes o cambios de mentalidad. Deberá elegir entre seguir caminos conocidos o animarse a nuevas experiencias que amplían su visión del mundo. Escorpio : vivirá un proceso intenso a nivel emocional y familiar. Serán inevitables las decisiones vinculadas a mudanzas, convivencia o cierre de ciclos del pasado. El tránsito invita a soltar cargas que ya no corresponden al presente.

: vivirá un proceso intenso a nivel emocional y familiar. Serán inevitables las decisiones vinculadas a mudanzas, convivencia o cierre de ciclos del pasado. El tránsito invita a soltar cargas que ya no corresponden al presente. Acuario: será el principal protagonista de este tránsito. Marte sobre su signo despierta una energía poderosa que impulsa cambios de imagen, de rumbo profesional y de vínculos. Las decisiones estarán relacionadas con la identidad y la necesidad de ser fiel a uno mismo, incluso si eso implica romper con expectativas externas.

¿Qué significa el tránsito de Marte en Acuario según la astrología?

El tránsito de Marte en Acuario marca una etapa de acción consciente y búsqueda de libertad personal. Este planeta simboliza el deseo, la fuerza y la capacidad de avanzar, mientras que la casa acuariana representa la innovación, la independencia y la ruptura con lo establecido.

Juntos activan una energía que empuja a cuestionar estructuras y tomar decisiones alineadas con la verdad interior. A nivel energético, este período favorece los cambios estratégicos, las decisiones valientes y los movimientos que buscan mayor coherencia entre lo que se piensa, se siente y se hace. No es un tránsito para actuar por impulso. Las decisiones que se tomen bajo esta influencia suelen tener impacto a largo plazo, ya que están guiadas por un deseo profundo de evolución.