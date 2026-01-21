Estos serán los signos del Zodiaco que podrían cambiar de automóvil en febrero de 2026

Si entre tus propósitos de Año Nuevo 2026 está cambiar de automóvil, es posible que la suerte, los astros y la energía positiva estén de tu lado. Al menos así lo sugiere la Inteligencia Artificial (IA), que lanzó una serie de predicciones sobre lo que le depara a cada signo del zodiaco en temas de abundancia material.

Según las visiones de ChatGPT, febrero es un mes ideal para que este tipo de deseos se cumplan, ya que se activan movimientos, decisiones prácticas y cambios en lo material. En ese sentido, son seis los signos que podrían recibir este favor del universo:

TAURO : Con su enfoque en la comodidad y la estabilidad, Tauro sentirá la necesidad de invertir en algo más funcional o lujoso. Febrero le favorece para cerrar compras grandes y duraderas.

: Con su enfoque en la comodidad y la estabilidad, Tauro sentirá la necesidad de invertir en algo más funcional o lujoso. Febrero le favorece para cerrar compras grandes y duraderas. GÉMINIS : Regido por el movimiento y los traslados, Géminis podría cambiar de auto por temas laborales o por simple deseo de actualización. Un coche más tecnológico o compacto será su elección.

: Regido por el movimiento y los traslados, Géminis podría cambiar de auto por temas laborales o por simple deseo de actualización. Un coche más tecnológico o compacto será su elección. LEO : Leo buscará un vehículo que refleje estatus y personalidad. En febrero de 2026, los astros lo impulsan a darse un gusto y renovar su imagen, incluso a través de su automóvil.

: Leo buscará un vehículo que refleje estatus y personalidad. En febrero de 2026, los astros lo impulsan a darse un gusto y renovar su imagen, incluso a través de su automóvil. VIRGO : Práctico y analítico, Virgo podría decidir cambiar de coche al detectar fallas constantes o gastos innecesarios. Optará por uno eficiente, seguro y de bajo consumo.

: Práctico y analítico, Virgo podría decidir cambiar de coche al detectar fallas constantes o gastos innecesarios. Optará por uno eficiente, seguro y de bajo consumo. SAGITARIO : Amante de los viajes y la libertad, Sagitario sentirá que su auto actual ya no acompaña su ritmo. Febrero será ideal para adquirir un vehículo más resistente o versátil.

: Amante de los viajes y la libertad, Sagitario sentirá que su auto actual ya no acompaña su ritmo. Febrero será ideal para adquirir un vehículo más resistente o versátil. ACUARIO: Innovador por naturaleza, Acuario podría inclinarse por un auto híbrido, eléctrico o con tecnología avanzada. Los tránsitos favorecen decisiones alineadas con el futuro y el cambio.

Los horóscopos del mes de febrero pronostican buena suerte para algunos de los signos.|(ESPECIAL/CANVA)

Estas predicciones coinciden solo con dos de las premoniciones que advirtió Mhoni Vidente al inicio del 2026, cuando reveló quiénes serían los signos favorecidos y bendecidos por la abundancia. En total, dijo, son 4 signos.

Cuáles son los signos que serán bendecidos con dinero y fortuna en 2026, según Mhoni Vidente

Mhoni Vidente lanzó sus predicciones para el Año Nuevo 2026 con los pronósticos sobre qué signos tendrán abundancia, con suerte en el dinero y el amor. A decir de la pitonisa cubana, los signos de Cáncer, Leo, Libra y Acuario, serían aquellos que atraerán la abundancia a través del crecimiento profesional, emprender, prosperar, estabilidad económica, nuevos logros y múltiples ingresos.