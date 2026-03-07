La astrología occidental ha pasado años analizando la personalidad de cada signo del zodiaco para definir cómo influyen los astros en su forma de actuar ante la vida y ha conseguido encasillar a cada integrante del horóscopo en diferentes arquetipos.

Además de estar influenciados por la posición de los planetas y las constelaciones, el elemento también influye en el caracter de los integrantes del zodiaco. Hoy te decimos cuáles son esos 7 rasgos que sí o sí definen a cada signo.

¡Kristal Silva y Tabata Jalil hace una muestra del pilates reformer en Ponte Bonita!

Los 7 rasgos que definen la personalidad de cada signo

La astrología sugiere que el mapa celestial al momento de nuestro nacimiento deja una huella especial en nuestra forma de ser. Los patrones cósmicos que definen la personalidad de cada signo se pueden definir en 7 rasgos específicos de forma general, estos son:

Lo que los astros dicen de la personalidad de cada signo del zodiaco|Pexels: Pavel Danilyuk

Aries : directo, competitivo, impulsivo, independiente, líder, valiente y entuciasta.

: directo, competitivo, impulsivo, independiente, líder, valiente y entuciasta. Tauro : paciente, persistente, decidido, necio, fable, práctico y leal.

: paciente, persistente, decidido, necio, fable, práctico y leal. Géminis : cambiante, adaptable, elocuente, dual, creativo, social e ingenioso.

: cambiante, adaptable, elocuente, dual, creativo, social e ingenioso. Cáncer : hogareño, sensible, empático, intuitivo, protector, emocional y rencoroso.

: hogareño, sensible, empático, intuitivo, protector, emocional y rencoroso. Leo : carismático, egocéntrico, orgulloso, creativo, leal, entuciasta y generoso.

: carismático, egocéntrico, orgulloso, creativo, leal, entuciasta y generoso. Virgo : perfeccionista, controlador, organizado, práctico, detallista, crítico y analítico.

: perfeccionista, controlador, organizado, práctico, detallista, crítico y analítico. Libra: carismático, justiciero, empático, diplomático, indeciso, idealista y equilibrado.

Estos son los rasgos que definen la personalidad de cada signo zodiacal|Pexels: Alisa Skripina

Escorpio : vengativo, intenso, apasionado, magnético, leal, transformador y profundo.

: vengativo, intenso, apasionado, magnético, leal, transformador y profundo. Sagitario : jovial, espontáneo, aventurero, sociable, libre, honesto y filosófico.

: jovial, espontáneo, aventurero, sociable, libre, honesto y filosófico. Capricornio : ambicioso, disciplinado, estricto, realista, persistente, prudente y paciente.

: ambicioso, disciplinado, estricto, realista, persistente, prudente y paciente. Acuario : gracioso, humanitario, original, rebelde, intelectual, visionario y leal.

: gracioso, humanitario, original, rebelde, intelectual, visionario y leal. Piscis: emocional, romántico, empático, distraído, soñador, artístico e intuitivo.

Aunque cada persona es un mundo, estos rasgos de la personalidad siempre se asocian a cada signo zodiacal y generalmente la norma se cumple, aunque para conocer a detenimiento lo que dice el zodiaco de una persona es necesario saber por completo su carta astral.

Cáncer y Piscis son los signos más emocionales del zodiaco|Pexels: Summer Stock

Los signos del zodiaco tienen cualidades positivas y negativas, los astrólogos siempre recomiendan que intenten conectar con su lado de luz, pero también aprendan a aceptar su oscuridad y trabajen en sus defectos para alcanzar el desarrollo personal y el bienestar emocional.