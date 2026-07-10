Alineación del Sol y Mercurio: el mensaje cósmico que recibirá cada signo del 10 al 14 de julio

Entre el 10 y el 14 de julio de 2026, el cielo ofrecerá uno de los eventos astrológicos más significativos del mes: la alineación en conjunción entre el Sol y Mercurio retrógrado en Cáncer. Esta configuración alcanzará su punto exacto el 12 de julio.

En astrología, este fenómeno también recibe el nombre de Mercurio cazimi: un término de origen árabe que significa "en el corazón del Sol", que describe el momento en que el planeta se encuentra extremadamente cerca del astro rey desde la perspectiva terrestre.

Aunque Mercurio se encuentre retrógrado, el cazimi es considerado una excepción dentro de este ciclo. Lejos de aumentar la confusión, esta alineación simboliza un instante de lucidez, comprensión y claridad mental.

Es un período ideal para encontrar respuestas, comprender situaciones que parecían complejas y tomar decisiones importantes con mayor seguridad. Todos los signos del zodiaco podrán beneficiarse de esta energía si aprovechan estos días para reflexionar antes de actuar.

Conjunción del Sol y Mercurio retrógrado: el mensaje cósmico que recibirá cada signo del 10 al 14 de julio

Aries : escucha aquello que tu intuición viene repitiendo desde hace tiempo. La respuesta que buscas sobre un asunto familiar o personal aparecerá cuando dejes de apresurarte.

: escucha aquello que tu intuición viene repitiendo desde hace tiempo. La respuesta que buscas sobre un asunto familiar o personal aparecerá cuando dejes de apresurarte. Tauro : aprovecha estos días para conversar y aclarar malentendidos. Una noticia o información importante te permitirá tomar una decisión con mayor confianza.

: aprovecha estos días para conversar y aclarar malentendidos. Una noticia o información importante te permitirá tomar una decisión con mayor confianza. Géminis : revisa tus prioridades antes de iniciar nuevos proyectos. El mensaje del universo será valorar más aquello que realmente aporta estabilidad a tu vida.

: revisa tus prioridades antes de iniciar nuevos proyectos. El mensaje del universo será valorar más aquello que realmente aporta estabilidad a tu vida. Cáncer : el Sol y Mercurio retrógrado se unen en tu signo para ayudarte a comprender quién eres hoy. Confía en tus decisiones y atrévete a cerrar ciclos que ya no representan tu realidad.

: el Sol y Mercurio retrógrado se unen en tu signo para ayudarte a comprender quién eres hoy. Confía en tus decisiones y atrévete a cerrar ciclos que ya no representan tu realidad. Leo : dedica tiempo al descanso y a la reflexión. Las respuestas llegarán cuando disminuyas el ritmo y escuches con atención tu voz interior.

: dedica tiempo al descanso y a la reflexión. Las respuestas llegarán cuando disminuyas el ritmo y escuches con atención tu voz interior. Virgo : una conversación con amigos o colaboradores abrirá nuevas perspectivas. Comparte tus ideas, porque alguien aportará la pieza que faltaba para avanzar.

: una conversación con amigos o colaboradores abrirá nuevas perspectivas. Comparte tus ideas, porque alguien aportará la pieza que faltaba para avanzar. Libra : el ámbito profesional traerá señales importantes. Analiza cuidadosamente cada propuesta antes de decidir, ya que podrías descubrir una oportunidad de crecimiento.

: el ámbito profesional traerá señales importantes. Analiza cuidadosamente cada propuesta antes de decidir, ya que podrías descubrir una oportunidad de crecimiento. Escorpio : amplía tu mirada y acepta nuevos aprendizajes. Un cambio de perspectiva transformará la forma en que enfrentas un desafío que parecía difícil de resolver.

: amplía tu mirada y acepta nuevos aprendizajes. Un cambio de perspectiva transformará la forma en que enfrentas un desafío que parecía difícil de resolver. Sagitario : es un buen momento para revisar acuerdos y compromisos. Actuar con transparencia fortalecerá la confianza y abrirá nuevas posibilidades.

: es un buen momento para revisar acuerdos y compromisos. Actuar con transparencia fortalecerá la confianza y abrirá nuevas posibilidades. Capricornio : las relaciones personales ocuparán un lugar central. Escuchar con atención lo que otros tienen para decir te permitirá construir vínculos más sólidos.

: las relaciones personales ocuparán un lugar central. Escuchar con atención lo que otros tienen para decir te permitirá construir vínculos más sólidos. Acuario : organiza tus tareas y prioridades. Una nueva estrategia mejorará tu productividad y te permitirá avanzar con mayor tranquilidad.

: organiza tus tareas y prioridades. Una nueva estrategia mejorará tu productividad y te permitirá avanzar con mayor tranquilidad. Piscis: confía en tu creatividad y expresa tus emociones sin temor. Una idea inspiradora marcará el comienzo de una etapa mucho más prometedora.

¿Qué energía disponible trae la conjunción entre el Sol y Mercurio retrógrado en Cáncer según la astrología?

Desde la astrología, la conjunción representa la unión más cercana entre dos astros, permitiendo que sus energías trabajen de manera conjunta. En este caso, el Sol, símbolo de la identidad, la conciencia y la vitalidad, se encuentra con Mercurio retrógrado, planeta asociado con la comunicación, el pensamiento y los procesos mentales.

Cuando esta conjunción ocurre a una distancia muy reducida del Sol, recibe el nombre de Mercurio cazimi. Tradicionalmente, esta configuración es considerada una de las más favorables para el planeta, ya que se interpreta que el planeta se encuentra "protegido" por la energía solar.

Por ello, incluso en plena retrogradación, muchas personas experimentan una mayor claridad para comprender situaciones, resolver dudas y reorganizar sus ideas. Entre el 10 y el 14 de julio, con el aspecto exacto el 12 de julio, la energía disponible favorecerá:



La toma de decisiones después de un período de reflexión

La resolución de malentendidos y conversaciones pendientes

La revisión de proyectos con una perspectiva más clara

El autoconocimiento y la comprensión de experiencias recientes

La organización de planes para el segundo semestre del año

La recuperación de ideas o proyectos que habían quedado en pausa

La capacidad para expresar pensamientos y emociones con mayor precisión

Al producirse en Cáncer (signo relacionado con la memoria, las emociones, el hogar y la protección), esta conjunción también invita a revisar asuntos familiares, fortalecer vínculos cercanos y comprender cómo las experiencias del pasado influyen en las decisiones del presente. La astrología considera que es una oportunidad para encontrar respuestas que antes parecían ocultas, redefinir objetivos y recuperar la confianza en el propio criterio. En definitiva, el universo ofrecerá una valiosa oportunidad para detenerse y reflexionar. La claridad que surja durante estos días podrá convertirse en el punto de partida de decisiones importantes para los meses siguientes.