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“Se están dejando vencer": Camila revela si se cambiaría de equipo en MasterChef 24/7 tras una mala racha (VIDEO)

Ahora que casi todas “Las guapas de barrio” están en peligro de eliminación en MasterChef 24/7, Camila dejó claro si tendría alianzas con otros cocineros.

La semana 8 no ha sido en lo absoluto sencilla para “Las guapas de barrio”, en especial porque ya hay cuatro de sus integrantes con delantal negro y en peligro de quedar fuera de MasterChef 24/7. Es por esto que Camila reveló que alguien le preguntó si estaban dejándose vencer por el resto de sus compañeros y qué tan posible es que empiecen a sumarse a otros equipos. Al respecto, la cocinera dejó claro que si bien están pasando por una mala racha, considera que ni ella ni ninguna de sus amigas cambiaría de aliados.

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